Размер чистой прибыли нефтяной компании OMV снизился в два раза

Доходы австрийского нефтяного гиганта сократились вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом пишет RNS.

За первые восемь месяцев 2018 года чистая прибыль австрийской OMV по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла в 6,7 раза — до 830 миллионов евро.

В третьем квартале объемы продаж компании выросли на 20,7%, составив 5,607 миллиарда евро. До налогообложения прибыль была равна 725 миллионам евро. Это на 4,8% больше чем в третьем квартале прошлого года.

С января по октябрь нынешнего года объемы продаж OMV возросли на 6,4% и составили 16,29 миллиарда евро. В первые восемь месяцев 2018 года прибыль компании до налогообложения достигла 2,089 миллиарда евро. Это в 2,3 раза больше показателей января-октября прошлого года.

Сейчас чистый долг OMV равен 2,306 миллиарда евро. В начале года сумма долга составляла 2,005 миллиарда евро, то есть на 15% меньше. В июле-сентябре объемы добычи углеводородов компании увеличились на 19,1% — до 406 000 баррелей нефтяного эквивалента в день. Показатели добычи жидких углеводородов сократились на 1,8%, составив 16,3 миллиона баррелей. Объемы добычи газа подскочили сразу на 46% и составили 121,8 миллиарда кубических футов.

За первые восемь месяцев 2018 года добыча углеводородов OMV достигла 421 000 баррелей нефтяного эквивалента в день. Рост составил 24,6%. Объемы добычи жидких углеводородов снизились на 1,6%, составив 48,2 миллиона баррелей. Компания нарастила добычу газа на 57,7%. Всего за указанный промежуток времени OMV выкачала 385,6 миллиарда кубических футов голубого топлива.