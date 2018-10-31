Новогодний сюрприз: Почему цены на бензин в Башкирии могут вырасти

То, что ценники с 1 января (ну, или около этой даты) на заправках по всей стране, в том числе, и в России резко изменятся в сторону увеличения, сейчас нет никаких сомнений. Хотя бы по той простой причине, что с 1 января 2019 года резко – в 1,6 раза вырастут акцизы на автомобильные бензины класса 5 и выше (не ниже Euro-5) и на дизельное топливо.

В цене автомобильного бензина и дизтоплива доля акциза составляет примерно 10%-12%. Несложные арифметические расчеты позволяют получить ожидаемую уже через пару месяцев цену, например, на самый популярный бензин А-95 Euro-5. Согласно Башкортостанстату, по состоянию на конец октября средняя цена литра этого бензина – 43,63 рубля. Средняя цена литра дизтоплива – 43,85.

Определив долю акциза в рублевом эквиваленте в цене литра топлива и увеличив ее на уже установленные законом 1,6 раза, мы получим: с 1 января 2019 года бензин А-95 будет стоить примерно 46,5-47,0 рублей за литр, а дизельное топливо подорожает также примерно до 46-47 рублей за литр. Как говорят в интернетах – запомните этот твит.

Еще одной возможной и неоднозначной причиной роста цен на топливо на розничном (заправочном) рынке может явиться дефицит последнего. По информации издания РБК, недостаток наблюдается в половине регионов страны, в 40%.

Издание сообщает, что независимые заправщики не могут купить топливо, потому что оптовая цена выше розничной. Все это происходит потому, что топливо очень хорошо уходит на экспорт. Вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак накануне, 29 октября, признал наличие этой проблемы, мол, экспортная цена более привлекательна, чем внутренняя, поэтому топливо и утекает на экспорт.

Также накануне российский премьер Дмитрий Медведев пригрозил установить заградительные пошлины, которые сделают невыгодным для оптовиков поставки топлива на экспорт и это должно привести к остановке роста розничных цен на бензин.

Однако, по словам официального представителя компании «Роснефть» Михаила Леонтьева, слова которого приводит издание «Новые известия», подобные заградительные меры не спасут цены от повышения по причине, о которой мы говорили в начале – значительный рост акцизов, установленный действующим законодательством.

- Повышение акцизов – решение финансового блока правительства о повышении цен на топливо, потому что акциз взимается с потребителя, – заявил Леонтьев.

По словам пресс-секретаря «Роснефти», заградительные меры в виде повышенных экспортных пошлин – это лишь регулирующий рынок механизм. А увеличение акцизов неизбежно приведет к росту розничных цен.