Суд оставил в силе арест активов «Системы» по иску «Роснефти»

«Система» пока не решила, будет ли обжаловать это решение.

Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе обеспечительные меры в виде ареста активов АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" в деле по иску "Роснефти" на 170,6 млрд руб, сообщает РИА Новости.

- Суд постановил определения арбитражного суда республики Башкортостан от 12 июля и 18-го суда по тому же делу от 11 сентября оставить без изменений. Кассационные жалобы оставить без удовлетворения, - цитирует слова судьи Юлии Оденцовой информагенство.

Представитель АФК сообщил, что компания пока не решила, будет ли обжаловать это решение.

Арбитраж Башкирии дважды выносил определения по обеспечительным мерам. Первым определением от 23 июня он по ходатайству "Роснефти" наложил арест на принадлежащие АФК "Система" 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК балансовой стоимостью 185 млрд руб. Вторым определением от 12 июля суд первой инстанции отказал ответчикам в отмене обеспечительных мер.