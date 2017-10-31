Камиль Зиганшин: «Башкирскую кругосветку» запустим в мае 2018 года

За прохождение туристического маршрута, охватывающего все четыре крайние географические точки в разных районах республики будут вручаться именные значки от Русского географического общества.

Башкирское отделение Русского географического общества планирует запустить проект «Башкирская кругосветка» в мае-июне 2018 года. Об этом Медиакорсети сообщил руководитель общества, известный писатель и путешественник Камиль Зиганшин.

- К следующему сезону планируем разработать, утвердить и обустроить совместно с администрациями районов туристический маршрут, охватывающий все четыре крайние географические точки, которые расположены в Янаульском, Бакалинском, Учалинском и Зианчуринском районах, и географический центр республики в Гафурийском районе. Маршрут будет называться «Башкирская кругосветка».

Крайние точки обозначаются стелами с указанием географических координат. На днях такой объект был открыт в Янаульском районе. Готова к открытию и крайняя южная точка Башкирии в селе Исянгулово Зианчуринского района. Идет возведение стелы в Учалах. Их открытие перенесли на следующий год, к началу туристического сезона.

- Русское географическое общество финансирует установку этих указателей, а администрации районов пообещали обеспечить минимальную инфраструктуру - стоянки, кострища, - сообщил Камиль Зиганшин. - Чтобы у туристов была возможность передохнуть, пожарить шашлыки, устроить пикник. В Янауле, например, такая красота - тайга, грибы, глухари летают: прекрасное место для стоянки с палатками. Надеемся, что в ближайшее время там появится и что-то вроде приюта, а на ближайших трассах - мотели.

Общая протяженность маршрута при выезде из Уфы составит около четырех тысяч километров.

Тем, кто пройдёт этот маршрут или проедет его, сфотографируется на всех пяти точках, будут вручаться именные сертификаты и значки «Башкирская кругосветка».