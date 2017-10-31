ФАС обязала «Роснефть» продать АЗС в Башкирии

Компания должна сделать это в течение года.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обяжет "Роснефть" после покупки 50,08% акций "Башнефти" продать около 20 автозаправочных станций в пяти российских регионах, сообщает ТАСС. Компании предстоит в течение года с момента выдачи предписания продать АЗС в Башкирии, Курганской, Ульяновской, Смоленской и ряде других областей, пояснил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин.

- Там пять субъектов РФ, доля в которых после приобретения превысила 50% (доля АЗС "Башнефти" и "Роснефти"). Дальше мы отправляем компании [предписание], они определяют те объекты, которые они будут реализовать с целью снижения [доли], - сказал Махонин, добавив, что пока точное число АЗС не определено. - В районе 20, не больше, - цитирует слова Махонина ТАСС.

Напомним, что в октябре 2016 года "Роснефть" закрыла сделку по покупке у государства 50,08% акций "Башнефти" за 329,7 млрд руб., еще 25% плюс одна акция находятся в собственности Башкирии.