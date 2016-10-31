В Башкирии на гранты в области культуры направят более 87 миллионов
31 октября 2016, 11:17Экономика
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Региональное министерство культуры объявило конкурс на их соискание.
Минкультуры Башкирии объявило конкурс на соискание грантов главы региона на следующий год, сообщает пресс-служба ведомства. Всего их будет 16 на общую сумму более 87 миллионов рублей.
Размер грантов варьируется от 900 тысяч до 13,5 миллиона рублей. Соискателями могут быть творческие коллективы, работающие на территории республики. Организационно-правовая форма и форма собственности значения не имеют.
— Заявки на участие в конкурсе необходимо направлять в отдел профессионального искусства, образования и творческих проектов, кабинет 16, с 10 ноября по 28 ноября с 10 до 17 часов, – уточнили в пресс-службе ведомства.
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