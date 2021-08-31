«Я защищаю завод»: совладелец БЗРП Владимир Скрипка ответил на обвинения в рейдерстве

- В СМИ распространили информацию о том, что я якобы хочу обанкротить предприятие, что я – рейдер и т.д. Однако и в моем исковом заявлении, и в материалах дела черным по белому написано, что я подал иск в интересах закрытого акционерного общества «Белорецкий завод рессор и пружин». То есть я требую, чтобы АО «Ранд» вернуло средства не в мой карман, а на счет завода, чтобы была возможность инвестировать их в производство. Разве это не означает, что я защищаю завод? В течение двух лет СМИ не прекращали клеветать на нас, а также на судью, рассматривавшую иск. Смею предположить, что эти публикации оплачивались за счет завода. В итоге в июне этого года судья все-таки отказала в удовлетворении моего иска по причине истечения срока исковой давности. Но мы пытаемся оспорить это решение и доказать, что срок давности следует исчислять не с момента заключения оспариваемых договоров, а с того момента, когда я узнал о них – то есть с 2019 года, - констатирует Владимир Скрипка.