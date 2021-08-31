Рюмин: модернизация энергетики Транссиба и БАМа будет способствовать развитию Сибири

Гендиректор компании ПАО «Россети» Андрей Рюмин и министр энергетики России Николай Шульгинов на штабе по вопросам строительства энергообъектов проанализировали ход работ по расширению пропускной способности Восточного полигона до 180 млн тонн грузов в год.

Первый этап реализации проекта включает в себя ввод «Россетями» более 2,7 тыс. километров линий электропередачи (ЛЭП) и 3,5 тыс. МВА трансформаторной мощности. Во второй этап входит ввод не менее 2,6 тыс. километров ЛЭП и 2 тыс. МВА трансформаторной мощности, сообщают «АиФ».. «Электроснабжение БАМ и Транссиба создает условия для увеличения пропускной способности магистралей до 180 млн тонн грузов в год. При этом макропроект не ограничивается присоединением объектов железной дороги», — отметил Андрей Рюмин. По его словам, необходимая мощность появится также у добывающих, производственных предприятий, портовой инфраструктуры, территорий опережающего развития. Станет выше надежность электроснабжения потребителей, будет обеспечена возможность для устойчивого социально-экономического роста всех прилегающих регионов. В ходе встречи Рюмин и Шульгинов осмотрели подстанцию 500 кВ «Усть-Кут», являющуюся важным центром питания БАМа и Транссиба. Данный объект, сданный в 2019 году, завершает создание Пеледуйского энергокольца 500 кВ, которое проходит по территории таких регионов, как Иркутская область, Забайкалье, Бурятия и Якутия. Энергокольцо, которое вытянулось в длину на 3,3 тыс. километров, позволило окончательно решить проблему нехватки мощности на северо-востоке Иркутской области, стало более надежным энергоснабжение Забайкалья и Бурятии, а у крупных потребителей появились дополнительные энергомощности. Еще спустя год начались работы по присоединению к подстанции завода полимеров, на котором планируют выпускать до 650 000 тонн полиэтилена ежегодно. Он предназначен для предприятий, работающих в космической отрасли, в автомобиле- и самолетостроении, в медицине и в легкой промышленности. В этом году запланировано подключение к подстанции 500 кВ «Усть-Кут» Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Для этого будет необходимо расширить подстанцию и проложить дополнительные 350 км линий электропередачи. Инвестиции «Россетей» в этот проект составили более 20,6 млрд рублей. По информации Николая Шульгинова, энергетикам необходимо будет провести серьезные работы по модернизации и строительству электросетевой инфраструктуры. Благодаря этому возникнет масштабный синергетический эффект. «Это увеличение пропускной способности Восточного полигона и промышленное освоение Восточной Сибири»», — отмечает Николай Шульгинов.

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