Хабиров сообщил о повышении средней заработной платы в Башкирии

Хабиров сообщил о повышении средней заработной платы в Башкирии
Хабиров сообщил о повышении средней заработной платы в Башкирии
Вчера, 09:54ЭкономикаЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Рост зафиксировали в период с января по июль 2021 года.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о росте среднего показателя заработной платы в регионе в период с января по июль текущего года. Так, на данный момент она составляет 40 236,1 руб. Отметим, что данный показатель был достигнут в республике впервые.

Сообщается также и о росте других показателей. Так, за указанный период индекс промышленного производства составил 103,5%, на 11,3% увеличился и оборот розничной торговли. Отмечается и то, что ввод в эксплуатацию жиля в сравнении с прошлым годом увеличился на 21,2%.

Напомним, что регион занимает седьмое место по объему строительства среди всех субъектов России, а среди Приволжского федерального округа — второе.

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