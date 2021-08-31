Хабиров сообщил о повышении средней заработной платы в Башкирии

Сообщается также и о росте других показателей. Так, за указанный период индекс промышленного производства составил 103,5%, на 11,3% увеличился и оборот розничной торговли. Отмечается и то, что ввод в эксплуатацию жиля в сравнении с прошлым годом увеличился на 21,2%.