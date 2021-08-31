Фонд ЖКХ не планирует изменений расчета стоимости жилья

Разница между нормативной и рыночной ценой квадратного метра в некоторых регионах доходит до 40%, отмечает глава комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Рузилевич Гарипов. Однако для пересмотра этого показателя потребуется учесть также и другие факторы — например, общую экономическую ситуацию в стране, переход отрасли на проектное финансирование, отдаленные последствия пандемии. По нормативной цене выкупается жильё для социальных нужд у застройщиков, работающих на территории конкретного региона. А рыночная цена жилья — это многофакторная модель, в которую закладываются издержки на строительство, вознаграждение девелопера, а также влияет покупательский спрос, отмечает он.