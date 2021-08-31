Башкирия потратит почти 3 миллиона рублей на обеды чиновников на официальных приемах

Республика снова ищет подрядчика для организации питания на официальных приемах, заседаниях, совещаниях, встречах и других мероприятиях, в которых участвуют местные чиновники. На обеды для высокопоставленных лиц республика готова потратить 2,99 миллиона рублей, следует из сведений сайта госзакупок.
Контракт заключается на срок до конца 2021 года. Подрядчик должен будет готовить блюда, подавать их, сервировать столы, оформлять помещения для трапезы и убирать их. Завтракать чиновники будут кашами, яичницей, омлетом, блинчиками, сырниками. На первое им будут подавать супы и башкирские блюда, такие как вак-балеш, бишбармак, куллама, суп-уря, элеш. Второе состоит в основном из мясных блюд, к примеру голубцы, пельмени, жаркое, манты, и гарниров. Также нужно будет готовить различные салаты, закуски, выпечку, десерты. Их напитков предлагаются чаи, соки, компоты, кумыс. Из алкогольных напитков разрешено подавать вино, шампанское, водку и коньяк.
Заявки принимаются до 6 сентября.