Башкирия потратит почти 3 миллиона рублей на обеды чиновников на официальных приемах

Контракт заключается на срок до конца 2021 года. Подрядчик должен будет готовить блюда, подавать их, сервировать столы, оформлять помещения для трапезы и убирать их. Завтракать чиновники будут кашами, яичницей, омлетом, блинчиками, сырниками. На первое им будут подавать супы и башкирские блюда, такие как вак-балеш, бишбармак, куллама, суп-уря, элеш. Второе состоит в основном из мясных блюд, к примеру голубцы, пельмени, жаркое, манты, и гарниров. Также нужно будет готовить различные салаты, закуски, выпечку, десерты. Их напитков предлагаются чаи, соки, компоты, кумыс. Из алкогольных напитков разрешено подавать вино, шампанское, водку и коньяк.