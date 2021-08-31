Башкирия не нашла поставщика вертолета для тушения пожаров

Республика планировала выделить из регионального бюджета 995,4 миллиона рублей на финансовую аренду вертолёта для тушения пожаров. Однако, как следует из данных на сайте госзакупок, торги сорвались, поскольку никто не подал заявку.
Предполагалось, что республика будет пользоваться вертолётом до 31 декабря 2027 года. В 2022 году на лизинг намеревались потратить 76,57 миллиона рублей, а на последующие годы по 183,77 миллиона рублей.
Воздушное судно было необходимо для тушения пожаров, спасения людей на водных объектах и в других чрезвычайных ситуациях.
Напомним, закупка была размещена 13 августа. Заявки принимались до 30 августа.