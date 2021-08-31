Топ-5 арбитражных новостей, которые обсуждали в Башкирии в августе 2021 года

Топ-5 арбитражных новостей, которые обсуждали в Башкирии в августе 2021 года
Топ-5 арбитражных новостей, которые обсуждали в Башкирии в августе 2021 года
Вчера, 10:29ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Предлагаем вниманию читателей наиболее резонансные арбитражные дела, которые касаются Башкирии и стали предметами активного обсуждения в августе.
  1. Компания «Кроношпан Башкортостан» выкупит у Корпорации развития республики землю индустриального парка «Уфимский» в Кирилловском сельсовете Уфимского района. Такое решение вынес Арбитражный суд Башкирии, удовлетворив иск предприятия.
  2. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Башкирии подала в Арбитражный суд региона иск о признании банкротом МУП УИТ (Муниципальное унитарное предприятие Управление инфраструктурой транспорта), в которое был передан весь столичный электротранспорт от безнадежного банкрота МУЭТ . Интересно заметить, что сумма требований к должнику составляет всего 3,18 миллионов рублей. Для сравнения: размер задолженности МУЭТ по данным на июль 2021 года оценивали в 397,5 миллионов рублей.
  3. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Башспирт» к АКБ «Тендер-Банк» по поводу взыскания с него неустойки за несвоевременную оплату банковской гарантии, которая была выдана в качестве обеспечения выполнения строительной фирмой «СУ-10» обязательств по строительству ликероводочного завода «БашБиоСпирт» под Уфой.
  4. ГУП «Уфаводоканал» подало исковое заявление в Арбитражный суд Башкирии о признании незаконными действия Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора по отказу в выдаче разрешения на сброс загрязняющих веществ в воду.
  5. Продолжают разгораться страсти вокруг инвестиционной площадки "Золотой запас". Решается вопрос о реализации активов фирм-заемщиков, вырученные средства предполагается использовать в дальнейшем для возмещения средств пострадавшим заимодавцам.

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