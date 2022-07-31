Средняя зарплата в Башкирии выросла почти на 7 тысяч рублей и составила 47 524 рубля

Динамика среднемесячной зарплаты в регионе с января по май 2022 года составила без малого 14%, следует из данных Росстата.

Росстат опубликовал весьма интересные данные о динамике среднемесячных заработных плат в регионах России. В Башкирии с начала года данная динамика составила почти 14%, если в январе средняя зарплата составляла 40 860 рублей, то уже в мае данный показатель составил 47 524 рубля, превысив средний показатель по Приволжскому федеральному округу. В среднем же в Приволжском федеральном округе этот показатель в мае составил 45 733 рубля. Подобные данные не так давно публиковал и Башстат, по данным аналитиков которого в Башкирии за первые четыре месяца 2022 выросла более чем на шесть тысяч рублей, в январе средняя номинальная начисленная заработная плата составляла 40 859 рублей, в апреле же месяце нынешнего года этот же показатель равнялся 47 306 рублям. При таком интенсивном росте средних зарплат, реальная же зарплата работников крупных и средних предприятий в Уфе уменьшилась на 2%. Напомним, для непредвзятой оценки благосостояния граждан на смену индексу Бигмака, ушедшего из России вместе с небезызвестным предприятием быстрого питания пришел «индекс шаурмы» по которому Уфа заняла шестую позицию в рейтинге по данному индексу среди городов-миллионников.

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