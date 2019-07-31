Сняли социальные «погоны»: как в Башкирии обсуждали инвестклимат и поддержку бизнеса

Недавняя стратегическая сессия по теме «Разработка мер по улучшению инвестиционного климата Республики Башкортостан» вызвала активное обсуждение в соцсетях. Медиакорсеть узнала, как прошел этот двухдневный интенсив.

Оператором мероприятия выступила Торгово-промышленная палата РБ. Как рассказал ее глава Тимур Хакимов, основной задачей стратегической сессии стала координация действий региональных органов исполнительной власти, контролирующих структур, органов местного самоуправления, сетевых организаций, инфраструктуры и институтов поддержки предпринимательства, ассоциаций бизнеса, экспертного и бизнес-сообщества по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в регионе.

Те, кто объявил данное мероприятие «междусобойчиком на природе», пожалуй, поспешили с выводами. Нынешняя стратегическая сессия проходила в формате расширенного заседания Проектного офиса по улучшению предпринимательского и инвестиционного климата. Права «рулевого» взял на себя руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин, который постарался сразу настроить всех участников мероприятия на деловой лад. Сформировался довольно представительный пул спикеров.

— Среди приглашенных были люди, ответственные за показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов страны, эксперты Агентства стратегических инициатив (АСИ) по оценке внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ в нашей республике, руководители муниципальных администраций, менеджеры банковской сферы, а также представители крупного бизнеса (по сути — главные налогоплательщики региона), — уточнил Тимур Хакимов. — Разумеется, в обсуждении также принимали активное участие представители среднего и малого бизнеса.

В качестве экспертов для обмена лучшими практиками на сессию были приглашены ректор Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров, заместитель министра экономики развития Татарстана Индира Киреева, заместитель управляющего директора по стратегии АО Особой экономической зоны «Технополис Москва» Арслан Аюпов, руководитель Центра методологии, экспертизы и контроля проектной деятельности ПАО «Интер РАО» Антон Калашников, уполномоченный по защите прав предпринимателей из Москвы Татьяна Минеева, директор Центра компетенций «Цифровая трансформация бизнеса» Фонда развития цифровой экономики Юлия Алферова, российский журналист, медиаменеджер Александр Любимов и многие другие. По словам пресс-секретаря «Корпорации развития РБ» Елены Арямновой, в общей сложности в сессии приняли участие 75 человек.

— Заседание Проектного офиса по улучшению предпринимательского и инвестиционного климата РБ проходит еженедельно по четвергам. Рейтинг АСИ — индикатор нашей работы. У нас есть маленькие победы: благодаря многим направлениям мы поднялись с 23 места на 16. Наша задача — выйти на системные решения. Мы будем стремиться к тому, чтобы все работало как слаженный механизм. От того, насколько качественно мы будем выполнять свою работу, зависит. настолько успешно будет развиваться предпринимательство и инвестиционные проекты, а результат — благополучие населения в республике, — отметил Александр Сидякин.

Участники сессии разделились на секции по нескольким темам, у каждого была возможность для обмена мнениями.

Результатом двухдневной работы стала дорожная карта мер по улучшению инвестклимата. Как уточнили в ТПП РБ, данный документ находится под контролем врио главы РБ Радия Хабирова.

По итогам стратегической сессии авторитетные спикеры поделились своими впечатлениями.

Андрей Шаронов, ректор Московской школы управления «Сколково»:

— Я очень рад, что такая стратегическая сессия случилась, мы постарались справиться с довольно амбициозными задачами. Мне нравится состав её участников, с точки зрения представительства госорганов и институтов развития бизнеса, представителей муниципалитетов и федеральных структур. Это обогащает результаты. Важно, что рейтинг АСИ является не конечной целью, а поводом собраться. Хорошо, что расширили темы обсуждений. Очень важно закончить работу дорожной картой, чтобы она была живой. Можно пойти на эксперимент: назначить кураторами основных направлений реальных предпринимателей.

Александр Любимов, журналист, медиаменеджер, эксперт круглого стола по популяризации предпринимательства, совершенствования информационно-консультационной поддержки:

— Очень удачный формат. Мы все познакомились, подключились к работе. Мне понравилось, что руководство республики реалистично понимает проблемы. Мы понимаем условия, в которых мы боремся за инвестклимат.

Индира Киреева, заместитель министра экономики развития Республики Татарстан:

— Я благодарна Башкортостану за приглашение. Мы плодотворно поработали. Сделала для себя заметки. Да, мы в первой тройке Нацрейинга, но у нас есть шероховатости, которые дорабатываем. Рейтинг позволил субъектам федерации начать системную работу, и только она дает возможность системно менять те условия, в которых развивается бизнес. Рейтинг АСИ заставляет нас, как чиновников, искать те пути, чтобы предприниматели хотели прийти в наши субъекты, хотели вкладывать деньги в экономику субъекта. Круглые столы были сформированы таким образом, что в них на равных участвовали предпринимательское сообщество, деловые сообщества, чиновники различных уровней — это способствует диалогу. Нам всегда надо получать обратную связь. Такие встречи нужны. Будем рады видеть вас на нашей стратсессии в Татарстане.

Иван Абрамов, руководитель международного Центра российско-китайского молодежного предпринимательства, руководитель группы компаний «Госконслалт»: