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«Сбербанк»: сделка по продаже турецкого Denizbank будет закрыта в ближайшее время
Вчера, 16:51Экономика
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Руководство «Cбербанка» рассчитывает закрыть сделку по реализации своей дочерней компании в Турции Denizbank в самое ближайшее время.
В текущем месяце стороны выполнили все условия соглашения по купле-продаже. Об этом информирует RNS.
Банковские регуляторы ОАЭ, Турции, Австрии и России одобрили сделку между «Сбербанком» и банком Emirates NBD (Дубай) 30 июня 2019 года. Речь идет о продаже Denizbank.
Ранее «Сбербанк» собирался закрыть сделку по продаже своей «дочки» в апреле-июне текущего года.
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