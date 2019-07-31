«Сбербанк»: сделка по продаже турецкого Denizbank будет закрыта в ближайшее время

В текущем месяце стороны выполнили все условия соглашения по купле-продаже. Об этом информирует RNS.

Банковские регуляторы ОАЭ, Турции, Австрии и России одобрили сделку между «Сбербанком» и банком Emirates NBD (Дубай) 30 июня 2019 года. Речь идет о продаже Denizbank.