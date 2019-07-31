Ответственность за долги бизнесмена из Уфы может обрушиться на его семью

Накануне, 30 июля, стало известно, что в Арбитражном суде Башкирии может начаться рассмотрение иска о признании банкротом Дарины Смышляевой – дочери предпринимателя Андрея Смышляева, который контролировал ранее сеть шинных центров «Таганка». Он был задержан в мае в Италии по подозрению в хищении средств у компании «Нокиан шина». Долги предпринимателя перед кредиторами превышают 1,5 млрд руб.

Как сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан», 21-летняя Дарина Смышляева является сейчас студенткой City University of London. Вместе со своими представителями девушка пыталась перевести суд в Чечню, поскольку прописалась там не так давно вслед за матерью, бабушкой и дедушкой. Однако суд отказал ей в этом, посчитав такой ход уловкой для затруднения разбирательства.

На банкротстве Дарины Смышляевой настаивает финансовый управляющий бизнеса ее отца Ольга Жданова, которая рассчитывает таким способом получить доступ к финансовым делам семьи.

Юридический представитель Дарины Смышляевой сообщил суду, что она живет в Грозном, где проходит юридическую практику во время студенческих каникул и даже представил характеристику, составленную со слов соседей, подтвердивших факт проживания девушки в столице Чечни. Поначалу судья пошел навстречу и согласился на перевод дела, но Ольга Жданова обратилась в апелляционную инстанцию.

Она заявила, что Дарина Смышляева учится в Лондоне, там же снимает жилье и получает от отца финансовую помощь через Royal Bank of Scotland. При этом почту юная ответчица, по данным «Почты России», получает по уфимскому адресу на улице Нежинской. Выписки с ее банковского счета подтвердила, что Дарина оплачивает товары и услуги в Уфе, Москве, Лондоне, Милане, Вене, Вероне, Будапеште, но ни одной транзакции в Грозном зарегистрировано не было. В квартиру в Грозном Дарина Смышляева прописалась непосредственно перед судебным разбирательством. Ольга Жданова также призвала суд критически отнестись к выписке грозненской префектуры, которая была составлена со слов соседей без указания их имен и адресов.

По словам Ольги Ждановой, интерес к финансовому положению дочери Смышляева у ее отца возник после изучения банковских операций между членами семьи. В частности, она установила, что в 2013-2016 годах со счетов Андрея Смышляева членам семьи было перечислено около 50 млн рублей на покупку валюты. У финансового управляющего есть все основания полагать, что через счета родственников Смышляев пропускал проходили крупные суммы.

Известно, что представитель Дарины Смышляевой решил не подавать жалобу на нынешнее решение суда, так как не видит в ней смысла.