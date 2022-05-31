Стагнация на вторичном рынке недвижимости Уфы. Что будет дальше?

Даже в Росреестре отмечали нетипичную январскую активность покупателей и продавцов, а количество сделок со вторичным жильем превысило показатели января 2021 года на 22,2%. В феврале число сделок со вторичкой достигло максимума за последние восемь лет.
Но в марте, после повышения ключевой ставки ЦБ и под влиянием внешнеполитических событий, ситуация поменялась в худшую сторону — вторичка фактически осталась без ипотеки. И для того, чтобы разобраться, что сегодня происходит на рынке вторичной недвижимости, мы обратились к одному из ведущих застройщиков РБ, ГК «Первый Трест».
- Несмотря на резкое повышение ставки центробанком до 20%, март не просто сохранял динамику продаж, а даже показал один из лучших результатов за последние годы, так как многие торопились выйти на сделки на одобренных ранее условиях. Кроме того, в марте из-за непонятной ситуации люди стремились сохранить свои деньги, и так как недвижимость - это один из наиболее надёжных инструментов, большинство покупали квадратные метры.
В апреле рынок вторичного жилья практически замер, в большинстве своём осуществлялись только те сделки, где для оплаты использовалась наличка, либо альтернативные варианты, когда происходит обмен с доплатой. Но так как по статистике более 70% приобретают жильё в ипотеку, заградительные ставки сыграли на резкое снижение не только продаж вторичной недвижимости, но и на спад интереса к ней. Многие отложили решение жилищного вопроса до лучших времён.
Активность начала расти в мае. Этому способствовало то, что потребность в жилье никуда не пропала, а в апреле ЦБ дважды снижал ставку и к 1 мая она была уже 14%, поэтому те, у кого вопрос с жильём стоит остро начали интересоваться доступными вариантами на рынке. Кроме того, люди адаптировались к текущим условиям и паники на рынке уже нет.
И на сегодняшний день ставки по ипотеке на вторичную недвижимость практически вернулись к февральским значениям и составляют от 10,9% годовых. Что является психологически комфортным. – рассказала Аида Галяутдинова, менеджер отдела продаж вторичной недвижимости и Trade-in.
Эксперт заметил, что реакция рынка на последнее уменьшение ключевой ставки до 11% последовала моментально, и по итогам мая активность в сегменте вторичного жилья выросла почти на 30%.
- Также стоит отметить, что, за март рынок вторичной недвижимости сократился примерно на 20%. Но не смотря на снижение спроса в апреле и первой половине мая, стоимость квадратного метра вторичной недвижимости за это время в Уфе выросла на 3,7%, а первичной в среднем на 7,3%. Поэтому если вы планируете улучшить свои жилищные условия, то не стоит откладывать, ведь никто не знает, как ситуация будет развиваться в дальнейшем и как это может повлиять на рынок. – подчеркнула Аида Галяутдинова.
У тех, кто хочет продать квартиру сегодня, есть 3 варианта как это сделать:
Самостоятельная продажа - это самый дешевый и доступный способ, ведь вы всё делаете сами, что одновременно является как преимуществом, так и его недостатком.
- Конечно, владелец получает полную свободу в действиях: он может давать объявления на любые ресурсы, вести переговоры со всеми заинтересовавшимся покупателями, менять цену и т. д. Кроме того, он интуитивно рассчитывает на получение большей суммы после продажи, так сможет сэкономить на услугах риелтора. Однако, как показывает практика, при самостоятельной продаже собственник сталкивается со многими трудностями. Во-первых, человеку, не знакомому с ситуацией на рынке, сложно правильно преподнести объект, он рискует допустить ошибки, которые повлекут за собой отказ покупателя. Во-вторых, придется самостоятельно отвечать на все звонки и проводить показы квартиры, а это занимает массу времени. В-третьих, есть риск столкнуться с мошенничеством. Мало кто может самостоятельно правильно оформить договор купли-продажи и качественно проверить всех участников сделки. – отметила Аида Галяутдинова, менеджер по продажам вторичной недвижимости и Trade-in ГК «Первый Трест».
Если самостоятельный поиск покупателя и подготовка всех этапов продажи вам не подходит, то вы можете обратиться за помощью к профессиональному риелтору, который сделает это за вас. Он за небольшой процент, как правило это 2-3% от суммы сделки, поможет вам сэкономить свое время и силы.
- Оптимальный вариант — это воспользоваться услугами крупного агентства, где кроме риелторов есть также юристы, ипотечные брокеры и т. д. Где сотрудники возьмут на себя труд не только по продаже, но и по оформлению документов. Кроме того, в реальной жизни, как правило, речь идет о проведении альтернативной продажи, когда надо одновременно с ней купить что-то для себя. Участие опытного специалиста особенно важно, когда речь идёт цепочках в которых участвует большое количество собственников. – рассказала Аида Галяутдинова.
Цепочка — это когда не только вы продаете квартиру, чтобы купить новую, но и владелец квартиры, которую покупаете вы, тоже продаёт, чтобы купить другую квартиру. По словам эксперта, бывают цепочки, когда в альтернативной сделке участвуют четыре и более квартир. Чтобы сделка была безопасной, необходимо проверить всю цепочку. Чем больше квартир, тем больше работы и трудностей.
В случае, когда вы хотите продать свою старую квартиру, чтобы купить квартиру в новостройке целесообразно воспользоваться услугой Trade-in от застройщика. Во-первых, это совершенно бесплатно[1], а во-вторых безопасно, ведь в штате застройщика есть, как профессиональные менеджеры по продажам вторичной недвижимости, так и опытные юристы.
- Среди наших клиентов более 60%, тех кто использует этот инструмент для покупки новой квартиры. Кроме того, что для покупателей квартир в жилых комплексах ГК «Первый Трест», мы оказываем эту услугу совершенно бесплатно, есть и ещё ряд преимуществ. Наш сотрудник сможет организовать рекламную кампанию, благодаря которой ажиотаж вокруг продаваемой квартиры будет максимальным. Специалист грамотно оценит объект недвижимости, и подскажет, что необходимо сделать для повышения цены, например, провести косметический ремонт или генеральную уборку и т. п. Опытный менеджер хорошо знает "золотую середину" инвестиций в преображение объекта недвижимости - не все затраты реально сказываются на рыночной стоимости квартиры. Ваша квартира будет продана по максимально возможной стоимости и в максимально короткие сроки. Все расходы на рекламу и юридическое сопровождение мы берём на себя. Вы экономите своё время и нервы. А стоимость понравившейся вам квартиры фиксируется на 35 дней. Но самый главный плюс – это безопасность сделки. При этом вы можете быть уверены, что они будут подготовлены в соответствии с законодательством и за минимальный срок.
Мы принимаем на реализацию комнаты, квартиры, в том числе «хрущёвки» и квартиры с обременением, и загородные дома в радиусе 30 км от города. Наши специалисты могут помочь с оформлением необходимого пакета документов при продаже квартиры, одним из собственников которой является несовершеннолетний или если ваша квартира находится в ипотеке. Вы можете выбрать новую квартиру от застройщика, как в строящемся, так и в уже сданном доме и получить дополнительную скидку 2% на новую квартиру[2]. Выгода до 350 000 рублей[3] даст вам возможность, либо снизить стоимость доплаты за новую квартиру, либо взять новую квартиру большей площадью, чем планировали изначально. – поделилась Аида Галяутдинова.
Каким из вышеперечисленных способов воспользоваться решать только вам. Но для совершения сложной сделки лучше воспользоваться услугами профессионалов, ведь это поможет снизить многочисленные юридические риски и продать недвижимость по рыночной цене.
Если вы хотите воспользоваться услугой Trade-in обращайтесь в офисы продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, ул. 50-летия Октября, 15 к.1 и ул. Энтузиастов, 9 (вход с улицы Р. Нуреева), либо вы можете оставить заявку на сайте 1trest.ru. Задать интересующие вас вопросы можно по телефону 8 (347) 222-0-111.
Проектная декларация представлена на сайте Наш.дом.рф.
[1] Услуга предоставляется бесплатно при покупке квартиры от застройщика в жилых комплексах ГК «Первый Трест».
[2] Подробности узнавайте в офисе продаж или по телефону 8 (347) 222-0-111.
[3] Сумма 2 % скидки на четырёхкомнатную студию, ЖК Grand&Grand, площадь 101,31 кв. м.