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В Башкирии на благоустройство дворов потратят 1,6 миллиардов рублей
Сюжеты:
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В Башкирии на благоустройство дворов потратят 1,6 миллиардов рублей

Сегодня, 12:50ЭкономикаРустэм Башкирцев
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