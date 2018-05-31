В Башкирии на благоустройство дворов потратят 1,6 миллиардов рублей

На благоустройство дворовых и общественных территорий в 2018 году направят 1 миллиард 66 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства республики.

Планируется благоустроить 415 дворовых и 119 общественных территорий. На благоустройство из федерального бюджета направят 891 миллион рублей и из бюджета Башкирии 175 миллионов рублей.

На сегодняшний день приступили к благоустройству в 44 дворовых и 7 общественных территориях в городе Нефтекамск, муниципальных районах Дюртюлинский, Белорецкий, Зианчуринский, Архангельский районы и в ЗАТО г. Межгорье, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Сергей Афонин