Стоимость проезда в автобусах «Башавтотранса» может повыситься

Уже который день по Уфе циркулируют слухи о возможном повышении стоимости проезда в автобусах «Башавтотранса». Медиакорсеть попыталась прояснить ситуацию.

Как оказалось, информация о возможном повышении стоимости проезда в автобусах «Башавтотранса» в Уфе, к сожалению, имеет под собой основания. Медиакорсети удалось выяснить, что данное решение сейчас находится на стадии обсуждения в Госкомитете Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству. Точные сроки его принятия пока неизвестны. Тем не менее владельцы маршруток уже радостно потирают руки в предвкушении прибыли от притока пассажиров, которые, по их мнению, могут отвернуться от государственных автобусов из-за подорожания.

Примечательно, что все эти события по времени совпали с расследованием нового уголовного дела, по которому «Башавтотранс» недавно признан потерпевшим. Главным подозреваемым по данному делу о злоупотреблении должностными полномочиями проходит заместитель главы Госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству Азат Калимуллин. Дело было возбуждено в середине апреля текущего года и находится в производстве в следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД Башкирии.

В начале текущего года предыдущее уголовное дело против Азата Калимуллина по подозрению его в превышении должностных полномочий, возбужденное в октябре прошлого года, было прекращено решением Верховного суда республики. И вот теперь дело возбуждено снова, но уже по другой статье Уголовного кодекса РФ. Потерпевшим по делу признано ГУП «Башавтотранс».

Как сообщил «Коммерсант», сам Азат Калимуллин считает все претензии к себе беспочвенными, так как все тендерные процедуры он согласовывал с руководством госкомтранса. Тогда ведомством руководил Ильяс Муниров, который, напомним, также позднее также стал фигурантом уголовного дела, и это обстоятельство говорит вовсе не в пользу Азата Калимуллина.

Журналисты уже прозвали эту скандальную историю «делом о злоупотреблении лизингом». Основанием для такой горькой иронии послежила целая серия дорогостоящих во всех смыслах этого слова управленческих решений, которые были приняты Азатом Калимуллиным в период, когда он являлся временно исполняющим обязанности генерального директора ГУП «Башавтотранс». Данный эпизод его служебной карьеры занимал всего два месяца осенью 2015 года, однако автопредприятие до сих пор расхлебывает последствия его то ли непродуманных, то ли злонамеренных действий - точную правовую оценку поступкам чиновника все-таки должно дать следствие.

Напомним, достоянием гласности данная ситуация стала осенью 2017 года, когда против Азата Калимуллина было возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении полномочий. Тогда основанием для возбуждения уголовного дела стали итоги проверки Контрольно-счетной палаты РБ, выявившие факты нецелевого использования субсидий из федерального центра. Одним из серьезнейших последствий этого нарушения может быть бесспорное взыскание Министерством финансов РФ более 300 млн рублей с бюджета республики. Существует также вероятность изъятия у ГУП «Башавтотранс», АО «Башкиравтодор» и АО «Инвестиционное агентство» более 250 единиц техники, включая 200 пассажирских автобусов.

Непосредственно «дело о злоупотреблении лизингом» касается нескольких фактов заключения договоров лизинга (то есть финансовой аренды) автотранспортных средств. В частности, 29 октября 2015 года между Лизинговой компании «КамАЗ» и «Башавтотрансом» был оформлен договор лизинга, по которому башкирское автопредприятие купило 22 автобуса «НефАЗ 5299-30-5» общей стоимостью 187 521 840 рублей. Процент лизинговой наценки по этому контракту составил 48,88%. То, что этот договор является невыгодной (кабальной) сделкой для «Башавтотранса», стало ясно очень быстро.

Позднее от имени «Башавтотранса» был заключен еще один договор лизинга, который был также подготовлен в период, когда Калимуллин пребывал в ранке руководителя автопредприятия. На сей раз речь шла о приобретении 29 городских автобусов «НефАЗ 5299-30-51» на общую сумму 247 187 880 рублей. В данном случае процент лизинговой наценки был уже 45,53%.

По подсчетам специалистов КСП РБ, в итоге обе сомнительные сделки обернулись для «Башавтотранса» ущербом на общую сумму в 52 931 045 рублей.

При этом господин Калимуллин пренебрег предложениями других лизинговых компаний. Например, «Сбербанк Лизинг» в то время предлагал лизинговую наценку всего лишь не более 11,81%. И сейчас автопредприятие вынуждено погашать завышенные лизинговые наценки вместо того, чтобы направлять средства на другие нужды. Следствие пришло к выводу, что по этой причине годовой чистый убыток предприятия превысил уже 500 млн рублей.

Среди других деяний, которые приписываются врио Калимуллину, значится заключение убыточного договора на закупку запчастей с компанией «Автолидер-Север», как с единственным поставщиком по ценам, которые превышали на 50-60% среднерыночный уровень, а также договор с «Уфимским компрессорным заводом» о строительстве газовой заправки для «Башавтотранса» на 80 млн рублей. Уже тогда было очевидно, что данная заправка в предлагаемом месте построена быть не может по техническим и экологическим причинам. Убытки от проектирования автозаправки, которая в этом месте никогда не будет построена, составили еще 3 млн рублей.

На сегодняшний день, помимо финансовых требований, лизинговая компания «КамАЗ» уже отозвала 22 поставленных в Башкирию автобуса и намерена добиться возвращения оставшихся 29-и. Для погашения многомиллионных долгов, накопившихся перед этой компанией вследствие безответственного росчерка пера чиновника, «Башавтотрансу» придется продавать активы и просить поддержки из регионального бюджета. Вряд ли повышение стоимости проезда можно назвать таким способом поддержки.

И последнее, что хочется отметить: если бы мы занимались злостными интригами, то написали бы, что повышение цен на проезд в «Башавтотрансе» связано с новым уголовным делом против Калимуллина. Однако у нас нет веских оснований, чтобы так утверждать. В наше неспокойное время всегда можно сослаться на экономический кризис и на то, что «экономика должна». Бесспорно одно: данное нововведение обернется для «Башавтотранса» новыми убытками и не принесет предприятию зримой пользы. На фоне повышения цен на топливо экономическая целесообразность его принятия не прослеживается. Так где же логика?