Минэкономразвития предлагает ликвидировать неэффективные ОЭЗ

Сам законопроект был одобрен Государственной думой Российской Федерации четыре года назад. Об этом пишет портал rns.online.

Все ОЭЗ делятся на федеральные и региональные. Они различаются по порядку функционирования и объемам преференций. Так в федеральной ОЭЗ можно вести промышленно-производственную, технико-внедренческую и туристско-рекреационную работу. Однако перед этим резидентам необходимо оформить все необходимые бумаги. Региональные ОЭЗ могут принимать форму промышленных и туристических парков. Данные понятия уже закреплены на государственном уровне.

Дополнения Минэкономразвития разрешают менять схемы управления ОЭЗ. Для этого нужно заключить одно соглашение о создании ОЭЗ между Минэкономразвития, субъектом Федерации, муниципалитетом и управляющей компанией. В документе должны быть обозначены границы ОЭЗ и обязательства по денежным вложениям для создания объектов инфраструктуры. Необходимо заранее разработать перспективный план развития ОЭЗ и составить список запланированных к возведению объектов инфраструктуры. Тут же должны быть указаны значения ключевых показателей эффективности ОЭЗ, а также прописана ответственность местных властей за их недостижение и определены полномочия всех сторон соглашения.

Составленные Минэкономразвития поправки предусматривают и возможность ликвидации ОЭЗ. Для этого последняя должна быть признана неэффективной на протяжении последних трех лет. Нововведения позволют менять схему вложения инвестиций для создания ОЭЗ. Это будет происходить методом исключения необходимости докапитализации АО «Особые экономические зоны» и пополнением списка легальных видов работ на территориях ОЭЗ.

Порядок получения и лишения статуса резидента ОЭЗ должен быть упрощен. Речь идет о замене бизнес-планов на паспорта инвестиционных проектов, сокращении сроков заключения договоров о ведении деятельности в ОЭЗ до 15 рабочих дней и исключении наблюдательного совета ОЭЗ.