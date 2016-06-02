В Башкирии инвестиционная программа увеличена на 235 миллионов

На эти деньги в том числе благоустроят село Нагаево в Уфе.

Премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов подписал распоряжение об увеличении финансирования республиканской адресной инвестпрограммы. В нее внесены более 235 миллионов рублей. Это средства, оставшиеся с прошлого года в управлении федерального казначейства.

Как следует из документа, деньги будут направлены на финансирование по следующим направлениям:

- строительство инженерных коммуникаций и благоустройство села Нагаево в Уфе;

- реконструкцию школы-интерната в Нефтекамске;

- комплексная застройка села Дуслык в Туймазинском районе республики;

- строительство подъездных дорог с объектам птицеводческого комплекса в Альшеевском районе;

- реконструкция котельных № 1 и № 7 в г. Туймазах.

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