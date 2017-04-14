В Башкирии администрация района купит автомобили почти на 2 миллиона

Администрация Куюргазинского района планирует купить два автомобиля.

Администрация Куюргазинского района Башкирии назначила на 7 июня аукционы на покупку двух легковых автомобилей общей стоимостью 1,9 млн руб. Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок.

Транспортные средства планируется приобрести по итогам двух тендеров.

Начальная цена первого автомобиля, предназначенного для «руководителей высшей группы должностей», - 1,04 млн руб.

Как следует из технического задания, для руководства планируется купить внедорожник белого цвета с мощностью не более 190 лошадиных сил, объемом двигателя 2 литра и шестиступенчатой коробкой передач. Также должны быть предусмотрены: кожаная оплетка руля, круиз-контроль, система дистанционного запуска руля, аудиосистема MP3 + AUX + USB + Bluetouth + подрулевой джойстик. Автомобиль должен быть выпущен в этом году.

За второй автомобиль администрация готова заплатить 872,5 тыс руб. Транспортное средство предназначено для «руководителей главной группы должностей». Цвет кузова также должен быть белым. Объем двигателя – 1,6 л, мощность - не более 150 лошадиных сил. В документации оговаривается, что у автомобиля должна быть пятиступенчатая коробка передач, бортовой компьютер, кожаный руль и подогревающиеся сиденья. Сойти с конвейера автомобиль должен в этом году.

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