Как в Башкирии детей учат электробезопасности

Уфимские городские электросети ООО «Башкирэнерго» провели занятия по электробезопасности в 129 школах

АО «БЭСК» активно реализует комплекс мер, направленных на сокращение детского травматизма на энергообъектах и повышение компетентности детей, родителей и педагогов в области электробезопасности. За 2016-2017 учебный год специалистами ПО «Уфимские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» были проведены 186 внеурочных занятий по предупреждению электротравматизма в 129 общеобразовательных учреждениях Уфы и Уфимского района. Электросетевики в доступной форме разъяснили школьникам меры предосторожности вблизи энергообъектов и линий электропередачи, правила использования электроприборов в быту и многое другое.