Госпакет БСК перешел в собственность «Регионального фонда»

АО «Региональный фонд» приобрел 38,28 процента акций «Башкирской содовой компании», контролируемой группой «Башхим». Ценные бумаги зачислены на лицевой счет фонда.

Как следует из сообщения на официальном сайте фонда, акции были перечислены 9 декабря и 11 апреля. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг был зарегистрирован 29 мая. Подробности сделки в сообщении «Регионального фонда» не уточняются.