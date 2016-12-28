Госпакет БСК перешел в собственность «Регионального фонда»

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
АО «Региональный фонд» приобрел 38,28 процента акций «Башкирской содовой компании», контролируемой группой «Башхим». Ценные бумаги зачислены на лицевой счет фонда.
Как следует из сообщения на официальном сайте фонда, акции были перечислены 9 декабря и 11 апреля. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг был зарегистрирован 29 мая. Подробности сделки в сообщении «Регионального фонда» не уточняются.
Напомним, ранее сообщалось, что дивиденды от владения госпакетом «БСК» будут направлены на финансирование спортивных команд республики, в частности футбольных и баскетбольных.
Материалы по теме
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей