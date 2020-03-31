В мэрии Уфы горожанам посоветовали активнее пользоваться доставкой продуктов на дом

Сегодня, 31 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы заместитель начальника Управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей городской администрации Эльвира Матвеева доложила о деятельности торговых предприятий в условиях пандемии.

В частности докладчик сделала акцент на том, что в этот сложны период стали особенно востребованы службы доставки товаров на дом. В основном все они работают в прежнем режиме. Принятые ограничения работы данных служб не касаются при условии, что у их представителей будут верно оформлены спецпропуска.

Кстати, спецпропуска выдают муниципалитеты. Сегодня вечером им должны были поступить из мэрии четкие инструкции на это счет.

По словам Эльвиры Матвеевой, доставку продуктов и сопутствующих товаров осуществляют такие сетевые магазины, как «Полушка», «Ярмарка», «Экофуд», «Апельсин», а также службы доставки «Сбермаркет», «Гипервдом» и доставка продуктов из села «Все свое» и «Село 02».