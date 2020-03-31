Уникальная нищета: смогут ли жить без денег больше половины россиян при пандемии
Эксперты поделились очень тревожной статистикой.
В ряде СМИ сегодня появилось социологическое исследование, проведенное специалистами научно-технического центра «Перспектива», изучившего уровень достатка жителей страны.
Оказалось, что большинство россиян на пороге глубокого экономического кризиса оказались практически без средств к существованию.
По данным социологов, 63,6% россиян вообще не имеют сбережений, а оставшаяся часть жителей нашей страны в случае потери работы сможет самостоятельно продержаться не дольше полугода.
Данное исследование было проведено по заказу банковских структур.
Напомним, что на брифинге в правительстве Башкирии сегодня также осуждался данный вопрос. Пока, по данным регионального минтруда, рискуют остаться без работы около четырех тысяч человек. Для каждого из них власти надеются получить господдержку из федерального бюджета.
Более подробно на эту тему вице-премьер правительства РБ Ленара Иванова намерена говорить завтра на утреннем брифинге.