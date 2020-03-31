Уникальная нищета: смогут ли жить без денег больше половины россиян при пандемии

По данным социологов, 63,6% россиян вообще не имеют сбережений, а оставшаяся часть жителей нашей страны в случае потери работы сможет самостоятельно продержаться не дольше полугода.

Напомним, что на брифинге в правительстве Башкирии сегодня также осуждался данный вопрос. Пока, по данным регионального минтруда, рискуют остаться без работы около четырех тысяч человек. Для каждого из них власти надеются получить господдержку из федерального бюджета.