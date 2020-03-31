Правила игры: как рынок спорттоваров Башкирии переживает смутное время пандемии

По оценкам экспертов, российский рынок спортивных товаров превышает 500 миллиардов рублей в год. 40% его объёма приходится на спортивную одежду. Пятая часть — на спортивную обувь. Чуть больше — на инвентарь и оборудование. Отдельный сегмент — тренажёры. Ежегодно в России их продают на 50 миллиардов рублей. Какие показатели у отечественной индустрии высоких достижений? Много ли в стране спортивных товаров российской сборки? И в чью пользу окажется счёт в матче с коронавирусом?

Конечно, на слуху у потребителей немалое число раскрученных спортивных марок из-за рубежа. При этом вовсе не стоит сбрасывать со счетов отечественных производителей, которые порой могут дать фору заграничным конкурентам.

— Спортивная отрасль, как и многие, подразделяется на товары импортного производства и российского. Товары российского производства выпускаются для аудитории нижнего ценового сегмента и среднего класса. Производится как одежда, так и спортинвентарь. Одежда чаще всего шьётся из тканей и фурнитуры китайского производства: спортивные костюмы, футболки, шорты и т. д. Но есть такой товар как, например, кимоно для дзюдо, самбо и каратэ, которые шьются в России из тканей российского же производства. Самое интересное, что самый крупный и лучший производитель этих кимоно находится у нас в Уфе, — рассказал Медиакорсети основатель и владелец сети спортивных магазинов «Чемпион» Адиль Юлдашев.

Название компании, о которой упомянул наш собеседник, не претендует на звездность, оно звучит просто, но с достоинством. ИП Утяшев работает на рынке спортивной одежды уже более 20 лет, производя спортивную экипировку с товарным знаком Yunior. В ассортименте продукции компании — все для самбо, дзюдо, каратэ, тхэквандо, борьбы на поясах, универсального боя, а также ветрозащитные костюмы.

К сожалению, ограничения, связанные с пандемией, помешали нам лично познакомиться с этим уникальным производством. Но о его репутации красноречиво говорит тот факт, что компания является официальным партнером Всероссийской Федерации Самбо, имеет сертификаты на производство экипировки и оборудования для этого вида спорта.

— За плечами у нас длительный опыт работы как с начинающими, так и с профессиональными спортсменами, поскольку мы предоставляем надёжную и качественную продукцию из натуральных материалов, — так заявляют о себе представители компании.

В этом году зависимость от государства может сыграть против игроков рынка. Ослабление рубля и дефицит бюджета, по оценке экспертов, может сократить закупки спортивного оборудования на 50 или даже на 70%. Нанёс удар по отрасли и коронавирус. Эпидемия нарушила логистику и поставки деталей из Китая. Зависимая от них российская спортивная продукция, по оценкам экспертов, подорожает на треть или вовсе не будет готова в срок. В отрасли надеются, что коронавирус признают форс-мажором — и это позволит минимизировать потери производителей.

Но может быть, при таком раскладе самое время обратить силы и средства на поддержку отечественных производителей?

— Есть интересная фабрика, которая производит беговые лыжи в городе Балабаново не только для России. Многие западные компании размешают у заказы со своим логотипом именно на этой фабрике. И ещё один производитель тренажёров для профессиональных залов и уличных тренажёров — это фирма Barbell, они работают в среднем ценовом сегменте. Они также выпускают обрезиненные диски — это товар очень хорошего качества, который высоко ценится за рубежом. И я знаю, что огромное количество этого товара компания поставляет заграницу, — продолжает делиться своим мнением Адиль Юлдашев.

Кстати, судя по последним новостям, европейские и российские аналитики слишком поспешили выражать соболезнования производственникам Китая. Новости из этой страны, напротив, вселяют оптимизм, поскольку сообщается, что большая часть промышленности там возобновила работу, включая сегмент товаров для спорта.

— Я вас, возможно, удивлю, сказав, что на самом деле товары из Китая к нам идут. Была небольшая задержка. Она была связана с тем, что в Новый год там, как правило, происходит интересное перемещение рабочих. Основной промышленный потенциал сосредоточен на юге Китая, но рабочие на предприятия туда приезжают с севера. Таким образом, когда они уехали к себе домой на китайский Новый год в феврале, вернуться потом обратно уже не смогли, поскольку был введен карантин, — рассказал Адиль Юлдашев. — На фабриках оставалось небольшое количество рабочих, из-за чего произошли задержки в отгрузках товаров. Но сейчас эти объемы наш китайские партнеры уже активно навёрстывают и отгружают практически без задержек. Я думаю, что Китай очень быстро вернётся к докризисным объемам, и все будет зависеть от самого спроса со стороны заказчиков за пределами Китая.

С мнением Адиля Юлдашева солидарны многие предприниматели — нам, россиянам, стоит сейчас поучиться стойкости духа и выдержке у жителей Поднебесной. Важно в таких экстремальных условиях грамотно оценить свои возможности и предпринять верные шаги.

Конечно, на общем тревожном фоне спортивные товары не являются предметами повышенного спроса и не претендуют на включение в список товаров первой необходимости. В то же время для многих наших современников занятия спортом уже успели стать неотъемлемой частью жизни, и это тоже нужно учитывать. Согласно статистике, сегодня каждый третий россиянин активно занимается спортом или физической культурой.

— Мы понимаем, что в условиях карантина и частичной изоляции люди будут больше читать, смотреть фильмы, заниматься самообучением, работать на «удаленке», но, безусловно, физическую активность никто не отменял, и она просто необходима. Поэтому мы не сомневаемся, что спортинвентарь будет достаточно востребованным товаром, — считает Адиль Юлдашев. — И со своей стороны мы сделали такую интересную акцию до середины апреля: начисляем на счёта всех наших клиентов подарочные баллы, которые дают 20% от стоимости товара, а также дополнительные 10% от товаров, находящихся на распродаже. Если учесть, что в наших магазинах до сих пор держится курс доллара к рублю на уровне 65 (а сейчас, как вы видите, «официально» он уже преодолел отметку 80), то прибавляя к этой разнице курса ещё 20% баллам, то скидка составляет порядка 50%.

Экономический кризис вкупе с пандемией коронавируса стал проверкой на прочность для бизнеса и на принципиальность — для предпринимателей. Наш собеседник Адиль Юлдашев, к слову, в этой ситуации принял неожиданное для многих решение. Будучи также владельцем фитнес-зала, он решил оказать поддержку его пожилым посетителям, которые входят в группу риска. Таким образом 14 постоянным клиентам в возрасте от 65 до 74 лет, владеющим годовыми картами в фитнес-зал, были преподнесены в подарок велотренажеры Brumer на общую сумму 161 тысяча рублей.

— Мы знаем, что наши родители — всегда молодые и бодрые. Они любят ходить в театры, к друзьям, в гости. Сейчас им приходится сидеть дома, им даже не обнять своих детей и внуков. Для них это очень тяжело эмоционально и физически, — так объяснил свой поступок предприниматель.

Попутно для всех своих клиентов совместно с коллегами из компании Les Mills руководство «Фитнес-Арены 3000» также предложило бесплатный доступ к более чем 100 онлайн-тренировкам в 11 категориях. Заниматься можно в любое время, используя мобильный телефон или компьютер.

Кто-то таким поступком предпринимателя восхищался, кто-то возможно посчитал его легкомысленным.

Так или иначе, но примеру Адиля Юлдашева последовали уже другие предприниматели, в том числе и не работающие в спортивной отрасли. Так, владелец автосалона Андрей Шмергельский предложил свои услуги для доставки продуктов и иных товаров пожилым людям на дом, а руководитель Уральского пружинного завода Денис Лукманов приобрел для нужд Белорецкой городской больницы два аппарата искусственной вентиляции легких, 10 пульсоксиметров и 1000 масок. Нет сомнений, что эстафету добрых дел поддержат и другие предприниматели.

…У всех есть надежда, что с пандемией удастся совладать. Опять же Китай — тому пример. И тогда нужно будет возвращаться к активной жизни — как с точки зрения спорта, так и с точки зрения бизнеса.

По оценке властей, в спортивной индустрии сегодня занято около 300 компаний. Но отраслевые эксперты с этими данными не согласны. В спортивные товары сегодня можно записать что угодно: от майки до мотоцикла. Производители спортивных товаров возлагают большие надежды на государство. Российская Торгово-промышленная палата предлагает создать реестр предприятий спортивной индустрии и перечень спортивных товаров. И уже на их основе писать для рынка правила игры.

Вот что по этому поводу говорит президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин:

— Отсюда рождается следующий вопрос — это формирование предложений для государства, каким образом поддерживать развитие этой отрасли. Это могут быть финансовые вопросы, могут быть нефинансовые вопросы регулирования этой отрасли. Например, обнулить пошлины на ввозимое сырьё для производства спортивных товаров, — уверен глава ТПП России.

Условия самоизоляции люди, имеющие отношение к спорту, рассматривают как передышку, во время которой они намерены собраться с силами, чтобы потом опять взяться за решение задач любой сложности.

Медиакорсеть следит за ситуацией.