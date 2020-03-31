Сегодня, 31 марта, на брифинге в правительстве Башкирии стали известны подробности о создании нововго производства антисептиков в республике

По словам министра промышленности и энергетики Башкирии Александра Шельдяева, производство антисептиков будет развернуто на базе компания «Торгпромупаковка».

Кстати, фирма сама намерена вложить в проект 30 млн рублей, за что заслужила отдельную признательность от властей региона.

- Сейчас решается вопрос поставки изопропилового спирта с трех заводов из других регионов страны, - пояснил Александр Шельдяев. - Если получится решить его, то компания быстро запустит производство. Проблема в том, что данное сырье в нынешних условиях является очень дефицитным.

Министр уточнил, что компания намерена производить минимум 200 тонн этого геля, что соответствует 800 тысячам флаконов по 200 миллилитров.