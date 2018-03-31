В Башкирии проверят больше трех тысяч торгово-развлекательных заведений

В ближайшее время в Башкирии будут проведены проверки соблюдения пожарной безопасности примерно в трех тысячах объектов. Об этом сообщили участники круглого стола, организованного телеканалом РБК-Уфа.

Напомним, проверки начались после того, как 25 марта в городе Кемерово произошел пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», при котором погибли 64 человека, и 41 из них - дети

В проверках наравне с сотрудниками МЧС и прокуратуры принимают участие общественники.

- В одном из торговых центров мы обнаружили 15 неисправных огнетушителей, это составило 75% от их общего количества, не горели указатели аварийных выходов, а сами двери запасных выходов оказались наглухо закрыты, - отметил общественник Артур Идрисов.

Журналисты телеканала РБК-Уфа провели экспресс-опрос общественного мнения, который показал, что население преимущественно придерживается следующего мнения: сначала проверки помогут навести порядок с соблюдением правил пожарной безопасности, однако потом, с течением времени, все вернется на круги своя. Вдобавок, по мнению опрошенных, пожарная безопасность была, есть и будет зоной риска в плане коррупции, пока сами сотрудники торговых центров не осознают всю степень ответственности за свои действия и за жизни посетителей.

Представители крупной сети торговых центров обратили внимание еще и на то, что нужно контролировать применяемые стройматериалы, особенно к речь идет о детских игровых комплексах и прочих подобных объектах.

Многие участники круглого стола отметили, что понятие «пожарная безопасность» оказалось слишком размыто, что, собственно, и сделало ее темой для коррупционных нарушений.

Главный парадокс заключается в том, что до сих пор законодательство предполагало проведение проверок в ТРЦ, которые в подавляющем своем большинстве имеют частную форму собственности, раз в три года. Причина проста – эти заведения попадают в категорию представителей малого бизнеса, которые до недавнего времени необходимо было «защищать от бюрократии и чрезмерного контроля», сделав проверки не чаще одного раза в три года и обязательно заранее предупреждать предпринимателей о визите контролеров. Пожар в кемеровской «Зимней вишней» стал апофеозом этой ситуации.

После того, как президент России Владимир Путин осадил чиновников, которые попытались оправдать отсутствие контроля за ТРЦ запретом на проведение проверок. Глава государства уточнил, что не следует смешивать проверки ведения бизнеса и проверки соблюдения правил безопасности.

- Депутаты Госсобрания Башкирии в ходе круглого стола выразили готовность обратиться в Госдуму России с предложением внести изменения в действующее законодательство и сделать проверки ежегодными и внезапными – то есть не предупреждать предпринимателей о них, - сообщил депутат регионального парламента, в недавнем прошлом – прокурорский работник Рамиль Хакимов.