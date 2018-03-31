С 1 апреля пенсионеры Башкирии получат повышенную пенсию

Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышаются госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава, а также другие выплаты, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий.