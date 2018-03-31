С 1 апреля пенсионеры Башкирии получат повышенную пенсию

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года повысятся на 2,9%.
Выплаты в повышенном размере получат 101 тысяча пенсионеров республики, в том числе 93 тысячи пенсионеров, получающих социальные пенсии, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда РФ.
Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышаются госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава, а также другие выплаты, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий.
Средний размер социальной пенсии в Республике Башкортостан после повышения составит 9127 рублей, размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы — 14 297,31 рублей.
Для финансирования выплаты в Башкирии в повышенном размере дополнительно потребуется 27 млн рублей в месяц.