Налоговая служба Башкирии потратит на услуги водителей 100 млн рублей

Как сообщается на официальном портале госзакупок, в ведомстве ищут подрядчика, который сможет регулярно перевозить сотрудников на автомобилях в служебных целях. Водители при этом должны пройти все необходимое медобследование, иметь средства мобильной связи, работать должны и в будни и в выходные, при необходимости – в праздничные дни.

Кроме того, водители обязаны будут работать по междугородним маршрутам, работать по 8-часовому графику. Автомобили указаны следующие: Fiat, Nissan, UAZ Patriot, Volkswagen Passat, Ford и другие. Лимит побега – до 34 тыс. кв.м.

В ведомстве на эти цели намерены потратить 109,4 млн рублей – такова цена, указанная в госзакупке. Это средства из федерального бюджета.

Заявки на конкурс можно подать до 5 февраля. Сам аукцион состоится 5 февраля 2020 года.