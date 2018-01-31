Один из залов башкирского Белого дома отремонтируют за 7,5 млн рублей

В зале будет огромная люстра, резные плинтусы и аккумуляторы для бесперебойного обеспечения электроэнергией.

Минэкономразвития Башкирии разместило госзакупку на ремонт одного из залов в башкирском Белом доме на Тукаева, 46. За капитальный ремонт помещения площадью 175 квадратных метров из бюджета региона готовы выделить 7,5 млн рублей, это по 42 тысячи рублей за один квадратный метр.

Согласно смете, украсить зал должны шесть люстр из чешского хрусталя, произведённые известной московской компанией, стоимость одной люстры в смете - 25 тысяч рублей, в розницу такие продают за 44 тысячи. Так же на стенах «кабинета» будет расположено 28 светильников и БРА ценой от 1,5 до 2,5 тысяч.

Люстра стоимостью 25 тысяч рублей, именно такие планируется установить после ремонта в зале.

Одна из основных трат в смете – источник бесперебойного питания (ИБП), его цена - 231 тысячи рублей, средней производительности персональный компьютер может проработать с помощью таких аккумуляторов почти сутки.

Так же в сметах фигурируют резные плинтуса, ковры и решётки радиаторов из дубового шпона.