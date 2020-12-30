В Башкирии в 2020 году направили 110 миллионов рублей на развитие коневодства

В Башкирии в 2020 году направили 110 миллионов рублей на развитие коневодства

Вчера, 11:39ЭкономикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Вчера, 30 декабря в рамках «Сельского часа» подвели итоги уходящего года. В сфере коневодства по итогам 2020 года Башкирия занимает первое место в России по производству кумыса и второе — по поголовью лошадей, которые превышает 8,3 тысячи.

В республике действует программа «Развитие коневодства в Башкирии», в рамках которой в этом году на развитие продуктивного, племенного и спортивного коневодства направили 110 миллионов рублей

Глава РБ Радий Хабиров поручил Минсельхозу совместно с Минздравом проанализировать возможность использования кумыса при реабилитации пациентов, которые переболели коронавирусом. Он также отметил, что это полезный напиток.

Поэтому мы готовы выделить средства и поддержать местных производителей, которые смогут поставлять качественный продукт для оздоровления наших жителей, сказал Радий Хабиров.

На «Сельском часе» также обсудили перспективу обустройства современных загонных пастбищ для лошадей. Предложено использовать электроизгороди. Кроме того, Минсельхоз планирует субсидировать 50% затрат на закупку аграриями оборудования. Данная мера вводится для ограничения неконтролируемного выпаса лошадей, что позволит избежать ДТП с их участием.

Напомним, в начале декабря в Абзелиловском районе 16-летний местный житель без прав наехал на лошадь с жеребенком, из-за чего машина опрокинулась в кювет. Водитель и двое 15-летних пассажиров погибли, а ещё две девушки 15 и 16 лет были доставлены в Белорецкую районную больницу. Позже Радий Хабиров поручил разобраться в происшествии.

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