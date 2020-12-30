В Башкирии в 2020 году направили 110 миллионов рублей на развитие коневодства

Напомним, в начале декабря в Абзелиловском районе 16-летний местный житель без прав наехал на лошадь с жеребенком, из-за чего машина опрокинулась в кювет. Водитель и двое 15-летних пассажиров погибли, а ещё две девушки 15 и 16 лет были доставлены в Белорецкую районную больницу. Позже Радий Хабиров поручил разобраться в происшествии.