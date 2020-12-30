В 2020 году контрольно-счетная палата Башкирии выявила нарушения на 50,6 млрд рублей

В 2020 году контрольно-счетная палата Башкирии выявила нарушения на 50,6 млрд рублей

Вчера, 09:18ЭкономикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Контрольно-счетная палата Башкирии опубликовала отчет о проделанной в 2020 году работе. Ведомство нашло нарушения на 50,6 миллиарда рублей.

Всего КСП провела 54 проверки, подготовила 76 заключений. При формировании и исполнении бюджетов счетная палата выявила нарушения на 29,9 миллиарда рублей, ошибки при ведении бухгалтерского учета обошлись республике в 2,9 миллиарда рублей. Кроме етого, на 6,1 миллиарда рублей обнаружены нарушения в сфере управления и распоряжения государственной собственностью.

Ведомство также сообщило, что при осуществлении госзакупок и закупок юрлицами ущерб составил 2,5 миллиарда рублей, в сфере деятельности государственных компаний — 1,3 миллиарда рублей. Неэффективное использование государственные ресурсов нанесло ущерб на 5,4 миллиарда рублей. Иные нарушения составили 400 тысяч рублей. Кроме того, в реестр не внесено имущество на 2,2 миллиарда рублей.

По результатам проверки КСП к дисциплинарной ответственности были привлечены 98 должностных лиц и 16 человек уволены с занимаемой должности. К административной ответственности удалось привлечь семь юридических лиц и четыре чиновника.

Кроме того, представленные материалы позволили возбудить 32 уголовных дела. По данным счетной палаты, только в Баймакском районе возбуждено 18 уголовных дел, в Давлекановском — одно, в АО «Башкоммунприбор» — девять, МУП «Уфаводоканал» — два, в отношении главного архитектора администрации Сибая — одно. Кроме того, заведено уголовное дело из-за ненадлежащего исполнения чиновниками администрации Уфы при выделении жилья.

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