В 2020 году контрольно-счетная палата Башкирии выявила нарушения на 50,6 млрд рублей

Кроме того, представленные материалы позволили возбудить 32 уголовных дела. По данным счетной палаты, только в Баймакском районе возбуждено 18 уголовных дел, в Давлекановском — одно, в АО «Башкоммунприбор» — девять, МУП «Уфаводоканал» — два, в отношении главного архитектора администрации Сибая — одно. Кроме того, заведено уголовное дело из-за ненадлежащего исполнения чиновниками администрации Уфы при выделении жилья.