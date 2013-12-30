В Башкирии за два выходных дня закрылось семь подпольных игровых клубов

За минувшие выходные башкирские полицейские ликвидировали семь подпольных игровых клубов, где изъяли 155 игровых автоматов. Так, в Уфе закрылось нелегальное казино на проспекте Октября, 158, а на улице Менделеева прекратили деятельность сразу два игорных вертепа – в домах № 137 и 187. В Стерлитамаке игроманам закрылся вход в подпольные заведения на улице Худайбердина, 70 и на улице Октября, 39. В Нефтекамске приказали долго жить сразу три рассадника игрового разврата – на улице Строителей, 71, на улице Маркса, 13б и на Юбилейной, 15.