Топ-5 арбитражных новостей, которые обсуждали в Башкирии в ноябре 2021 года

Топ-5 арбитражных новостей, которые обсуждали в Башкирии в ноябре 2021 года
Топ-5 арбитражных новостей, которые обсуждали в Башкирии в ноябре 2021 года
Сегодня, 15:43ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Предлагаем вниманию читателей наиболее резонансные арбитражные дела, которые касаются Башкирии и стали предметами активного обсуждения в октябре.
  1. Процедура внешнего управления по решению Арбитражного суда введена в большинстве фирм-заемщиков, которые проходят по делу печально известной инвестиционной платформы «Золотой Запас».
  2. Управление федеральной службы судебных приставов сообщило о возбуждении уголовного дела по 315 статье УК РФ в отношении директора ООО «Ватан», который по решению Арбитражного суда Башкирии должен был снести постройки, признанные судом незаконными. Речь идет о двух зданиях кафе, двух банях и духе хозяйственных постройках, которые и формируют комплекс, расположенный на 1449 километре трассы М-5 Урал в Уфимском районе.
  3. Зоозащитники подали иск об оспаривании отказа в предоставлении участка большей площади для стационарного зоопарка "Саванна",сейчас дело в Арбитражном суде.
  4. Росприроднадзор подал аппеляционную жалобу и решил по суду добиваться закрытия полигона ТБО в Стерлитамаке.
  5. В Башкирии ветерану ВОВ приписали 85-тысячный долг за электричество. Госкомитет РБ по жилстройнадзору встал на сторону ветерана, однако ООО «ЭСКБ» подала в Арбитражный суд.

Материалы по теме:
арбитражный суд
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы