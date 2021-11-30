Топ-5 арбитражных новостей, которые обсуждали в Башкирии в ноябре 2021 года

Предлагаем вниманию читателей наиболее резонансные арбитражные дела, которые касаются Башкирии и стали предметами активного обсуждения в октябре.

Процедура внешнего управления по решению Арбитражного суда введена в большинстве фирм-заемщиков, которые проходят по делу печально известной инвестиционной платформы «Золотой Запас». по 315 статье УК РФ в отношении директора ООО «Ватан», который по решению Арбитражного суда Башкирии должен был снести постройки, признанные судом незаконными. Речь идет о двух зданиях кафе, двух банях и духе хозяйственных постройках, которые и формируют комплекс, расположенный на 1449 километре трассы М-5 Урал в Уфимском районе. Управление федеральной службы судебных приставов сообщило о возбуждении уголовного дела по 315 статье УК РФ в отношении директора ООО «Ватан», который по решению Арбитражного суда Башкирии должен был снести постройки, признанные судом незаконными. Речь идет о двух зданиях кафе, двух банях и духе хозяйственных постройках, которые и формируют комплекс, расположенный на 1449 километре трассы М-5 Урал в Уфимском районе. Зоозащитники подали иск об оспаривании отказа в предоставлении участка большей площади для стационарного зоопарка "Саванна",сейчас дело в Арбитражном суде. Росприроднадзор подал аппеляционную жалобу и решил по суду добиваться закрытия полигона ТБО в Стерлитамаке. в Арбитражный суд. В Башкирии ветерану ВОВ приписали 85-тысячный долг за электричество. Госкомитет РБ по жилстройнадзору встал на сторону ветерана, однако ООО «ЭСКБ» подала в Арбитражный суд.

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