Старт продаж квартир в 3 очереди жилого комплекса нового поколения Grand&Grand

Если Вы всегда мечтали жить в современном жилом комплексе в центре города, то эта новость для вас! С сегодняшнего ГК «Первый Трест» открыла продажи на квартиры в 3 очереди жилого комплекса нового поколения Grand&Grand!

- Жилой комплекс Grand&Grand неизменно пользуется высоким спросом у аудитории. Клиентов привлекают: выразительная авторская архитектура, продуманное благоустройство и высокое качество строительства, отличная транспортная доступность, инфраструктурное и культурное разнообразие исторического центра. К тому же при приобретении недвижимость на старте продаж вам доступен не только широкий выбор свободных квартир и самая выгодная цена, но и дополнительная выгода до 833 000 руб[1]. по программе «Привилегия», – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест». Жилой комплекс Grand&Grand задает новые стандарты устройства жилой среды и отличается необычным архитектурным решением. Здесь продумана каждая деталь дома, его пропорции и фактура поверхностей. К тому же на сегодняшний день - это единственный в России проект, где в таком масштабе использована технология рулонного анодирования, которая прекрасно подчёркивает красоту металла, создавая «живую» поверхность. Игра цвета, роскошная текстура, переливы – эти характеристики как нельзя лучше характеризуют фасады роскошного цвета «Благородная медь». - Ещё одно преимущество ЖК Grand&Grand – уникальное благоустройство внутреннего двора, которое позволяет расширить границы жилого пространства. Разрабатывая концепцию прилегающей территории, мы старались учесть интересы всех жителей этого комплекса, поэтому, проведя анализ всех возрастных групп и их интересов, мы не только разделили участок на тематические зоны, но и, используя «умное» зонирование, продумали расположение каждой зоны в зависимости от шума и удобства пользования жильцов, – отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест». В зоне для малышей, кроме стандартного оборудования, предусмотрели песочницу сложной формы с водопроводным краном посредине. Благодаря такому необычному решению в доступе детей всегда будет мокрый песок, из которого так удобно лепить песочные замки. В зоне более старших детей будут установлены лабиринты из комплексов сложной формы и несколько видов качелей. А между зонами для самых маленьких и для детей постарше расположится навес с крутящимися сиденьями для родителей. Откуда будет очень удобно наблюдать за детьми разного возраста. Кроме этого, взрослое поколение сможет с удовольствием проводить время в зоне барбекю. Только представьте, как приятно после рабочего дня собраться с друзьями и соседями за большим столом, приготовить ароматное мясо и скоротать вечер в приятной компании. Для любителей активного отдыха предусмотрен отдельный блок вдали от детской зоны. Здесь расположатся уличные тренажеры, столы для пинг-понга и стритбольная площадка. Для тех, кто любит покой и тишину, будет посажен летний сад с цветами больших и малых размеров и уединенными беседками. А для любителей интеллектуальных развлечений будет реализована зона беседок для настольных игр. Жилой комплекс Grand&Grand активно строится на участке 1,7 га на стыке исторического и географического центров города. Высокий спрос обусловлен не только престижной локацией, оригинальными проектными решениями, но и развитой инфраструктурой: рядом с ЖК находятся 4 торговых центра, продуктовый гипермаркет и строительный рынок, парк и 2 сквера для прогулок, кафе и рестораны для деловых и дружеских встреч, 2 фитнесс-центра для тренировок, 9 детских садов, 2 лицея, гимназия и полилингвальная школа для образования ваших детей. Также важно отметить, что возведение комплекса ведётся по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ», покупка квартиры в ЖК Grand&Grand безопасна даже на самых ранних этапах строительства. Неоспоримыми преимуществами покупки с использованием эскроу-счетов являются: строгий контроль хода строительства со стороны банка, гарантия успешного проведения сделки, страхование денежных средств на эскроу-счетах, возможность перевести нужную сумму на счёт безналичным платежом. Справка о компании ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в топ-3 застройщиков Республики Башкортостан, на данный момент возводит более 350 000 кв. м в Уфе. Более подробную информацию о строящихся жилых комплексах вы можете узнать на сайте, по телефону 8 (347) 222-0-111 и в офисах продаж: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78 и ул. 50-летия Октября, 15 к. 1. [1] Выгода указана при условии пакетного приобретения 3с квартиры №704, парковочного места №89 и кладовой №37 от застройщика в ЖК Grand&Grand. Данные актуальны на 30.11.2021г. Подробности акции узнавайте в офисах продаж ГК «Первый Трест».

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