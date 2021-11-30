Старт продаж квартир в 3 очереди жилого комплекса нового поколения Grand&Grand

Старт продаж квартир в 3 очереди жилого комплекса нового поколения Grand&Grand
Старт продаж квартир в 3 очереди жилого комплекса нового поколения Grand&Grand
Сегодня, 18:22ЭкономикаФото: Первый трест
Если Вы всегда мечтали жить в современном жилом комплексе в центре города, то эта новость для вас! С сегодняшнего ГК «Первый Трест» открыла продажи на квартиры в 3 очереди жилого комплекса нового поколения Grand&Grand!

- Жилой комплекс Grand&Grand неизменно пользуется высоким спросом у аудитории. Клиентов привлекают: выразительная авторская архитектура, продуманное благоустройство и высокое качество строительства, отличная транспортная доступность, инфраструктурное и культурное разнообразие исторического центра. К тому же при приобретении недвижимость на старте продаж вам доступен не только широкий выбор свободных квартир и самая выгодная цена, но и дополнительная выгода до 833 000 руб[1]. по программе «Привилегия», – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».

Жилой комплекс Grand&Grand задает новые стандарты устройства жилой среды и отличается необычным архитектурным решением. Здесь продумана каждая деталь дома, его пропорции и фактура поверхностей. К тому же на сегодняшний день - это единственный в России проект, где в таком масштабе использована технология рулонного анодирования, которая прекрасно подчёркивает красоту металла, создавая «живую» поверхность. Игра цвета, роскошная текстура, переливы – эти характеристики как нельзя лучше характеризуют фасады роскошного цвета «Благородная медь».

- Ещё одно преимущество ЖК Grand&Grand – уникальное благоустройство внутреннего двора, которое позволяет расширить границы жилого пространства. Разрабатывая концепцию прилегающей территории, мы старались учесть интересы всех жителей этого комплекса, поэтому, проведя анализ всех возрастных групп и их интересов, мы не только разделили участок на тематические зоны, но и, используя «умное» зонирование, продумали расположение каждой зоны в зависимости от шума и удобства пользования жильцов, – отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».

В зоне для малышей, кроме стандартного оборудования, предусмотрели песочницу сложной формы с водопроводным краном посредине. Благодаря такому необычному решению в доступе детей всегда будет мокрый песок, из которого так удобно лепить песочные замки.

В зоне более старших детей будут установлены лабиринты из комплексов сложной формы и несколько видов качелей.

А между зонами для самых маленьких и для детей постарше расположится навес с крутящимися сиденьями для родителей. Откуда будет очень удобно наблюдать за детьми разного возраста. Кроме этого, взрослое поколение сможет с удовольствием проводить время в зоне барбекю. Только представьте, как приятно после рабочего дня собраться с друзьями и соседями за большим столом, приготовить ароматное мясо и скоротать вечер в приятной компании.

Для любителей активного отдыха предусмотрен отдельный блок вдали от детской зоны. Здесь расположатся уличные тренажеры, столы для пинг-понга и стритбольная площадка.

Для тех, кто любит покой и тишину, будет посажен летний сад с цветами больших и малых размеров и уединенными беседками. А для любителей интеллектуальных развлечений будет реализована зона беседок для настольных игр.

Жилой комплекс Grand&Grand активно строится на участке 1,7 га на стыке исторического и географического центров города. Высокий спрос обусловлен не только престижной локацией, оригинальными проектными решениями, но и развитой инфраструктурой: рядом с ЖК находятся 4 торговых центра, продуктовый гипермаркет и строительный рынок, парк и 2 сквера для прогулок, кафе и рестораны для деловых и дружеских встреч, 2 фитнесс-центра для тренировок, 9 детских садов, 2 лицея, гимназия и полилингвальная школа для образования ваших детей.

Также важно отметить, что возведение комплекса ведётся по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ», покупка квартиры в ЖК Grand&Grand безопасна даже на самых ранних этапах строительства. Неоспоримыми преимуществами покупки с использованием эскроу-счетов являются: строгий контроль хода строительства со стороны банка, гарантия успешного проведения сделки, страхование денежных средств на эскроу-счетах, возможность перевести нужную сумму на счёт безналичным платежом.

Справка о компании

ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в топ-3 застройщиков Республики Башкортостан, на данный момент возводит более 350 000 кв. м в Уфе. Более подробную информацию о строящихся жилых комплексах вы можете узнать на сайте, по телефону 8 (347) 222-0-111 и в офисах продаж: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78 и ул. 50-летия Октября, 15 к. 1.

[1] Выгода указана при условии пакетного приобретения 3с квартиры №704, парковочного места №89 и кладовой №37 от застройщика в ЖК Grand&Grand. Данные актуальны на 30.11.2021г. Подробности акции узнавайте в офисах продаж ГК «Первый Трест».

Материалы по теме:
новостройки УфыГК Первый трестПервый Трест
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы