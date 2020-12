«Газпром» спрогнозировал уровень газификации в России к 2026 году

«Газпром» опубликовал пресс-релиз с прогнозом по газификации регионов России, сообщают «Новые известия».

В период с 2016 по 2020 года компания построила 9,8 тысяч километров газопроводов, обеспечив газом 1358 населённых пункта. К Новому году планируется, что средний уровень газификации увеличится до 71,4%. Издание отмечает, что в 2016 году показатель составил 66,2%. В пресс-релизе «Газпрома» сообщается, что к 2026 году уровень газификации увеличится до 74,7% при условии строгого выполнения программ. При этом в 2016–2020 годы уровень вырос на 5,2%, а в следующие пять лет поднимается только на 3,3%. То есть налицо серьезное замедление темпов работ. И учтем еще, что чем дальше, тем сложнее работать — приходится углубляться в более отдалённые районы, пишет издание. Данные показатели отходят от норм июньского указа президента России Владимира Путина, по которому к 2030 году уровень газификации должен составить 83%. Экс-министр энергетики Александр Новак оценил 10-летнюю программы в 1,9 триллиона рублей. Однако, по данным «НН», сам «Газпром» готов выделить чуть больше половины необходимой суммы. На днях Минэнерго заявило, что триллион рублей пока не может предоставить. За девять месяцев этого года газпром понёс чистые убытки в 592,1 миллиарда рублей. Основные потери компания понесла в первом полугодии, когда произошел обвал цен на газ, а затем наступил карантин. Однако наступила зима и газ всем понадобился. Если в первые шесть месяцев выручка упала на 26% до 1,8 триллиона рублей, то в III квартале потери составили лишь 9,5% — 900 миллионов рублей. Ситуация с финансами налаживается, но Алексей Миллер не желает тратить деньги на развитие России, предпочитая нечто очень похожее на информационный шантаж. Может быть и не в полном объёме, но деньги у Минэнерго он, скорее всего, выбьет, сообщают «Новые известия».

