«Газпром» спрогнозировал уровень газификации в России к 2026 году

За девять месяцев этого года газпром понёс чистые убытки в 592,1 миллиарда рублей. Основные потери компания понесла в первом полугодии, когда произошел обвал цен на газ, а затем наступил карантин. Однако наступила зима и газ всем понадобился. Если в первые шесть месяцев выручка упала на 26% до 1,8 триллиона рублей, то в III квартале потери составили лишь 9,5% — 900 миллионов рублей.