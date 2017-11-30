В бюджет Башкирии внесены изменения из-за поступления федеральных средств
Сегодня, 17:04ЭкономикаНаталья КузнецоваФото: gsrb.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В бюджет Башкирии на 2018 год внесены изменения в связи поступлением федеральных средств. На сегодня доходы республиканской казны запланированы в объеме 153,4 миллиарда рублей.
Как сообщила сегодня министр финансов Башкирии Рида Субханкулова на пленарном заседании Госсобрания-Курултая, в следующем году в региональный бюджет поступит 31,4 миллиарда федеральных средств. Изначально это сумма составляла 26,5 миллиарда.
Расходы Башкирии на следующий год должны составить 162,4 миллиарда рублей.
В 2019 и 2020 годах из федерального бюджета в региональный поступит 28,3 и 21,6 миллиарда рублей соответственно, уточнила министр
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей