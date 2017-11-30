Решение о приватизации «Башавтотранса» могут принять до конца года

Часть активов предприятия может быть распродана.

Правительство Башкирии рассматривает вариант акционирования крупнейшего республиканского автоперевозчика – унитарного предприятия «Башавтотранс», сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан со ссылкой на «Интерфакс». Об этом заявил вице-премьер республики Евгений Гурьев. По его словам, часть непрофильных активов предприятия может быть продана.

- Есть понимание, что предприятие должно двигаться в сторону акционирования. На ближайшее заседание межведомственной комиссии мы этот вопрос вынесем, - сказал Евгений Гурьев. Он также отметил, что решение о приватизации может быть принято уже до конца года.

Кроме этого, по его словам, может быть распродана часть активов предприятия. Такой шаг рассматривается как антикризисная мера для поддержки предприятия, которое испытывает финансовые проблемы. Составлены два перечня активов. В первый вошло имущество, которое не участвует в производственной деятельности предприятия, а во-второй - «социально-направленные активы: автовокзалы, АТП (автотранспортные предприятия) по районам и городам республики».

Пока принято решение, что имущество, которое входит во второй перечень активов, продавать не будут. Оно останется на балансе предприятия.