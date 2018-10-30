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Жители Башкирии в сентябре взяли кредитов на 18 миллиардов рублей
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Жители Башкирии в сентябре взяли кредитов на 18 миллиардов рублей

Сегодня, 12:36ЭкономикаМарат ГареевФото: pixabay.com
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