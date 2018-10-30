СМИ: Нефтяники хотят увеличить стоимость литра бензина на 4-5 рублей

По информации газеты «Известия», именно в эту разницу стоимости нефтянники оценили убытки при реализации литра топлива.

29 октября глава Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Дмитрию Козаку и Министерству энергетики подготовить план по недопущению роста внутрирыночных цен на бензин. Медведев не исключил в связи с этим и запрет экспорта нефтепродуктов.

25 октября появилась информация о проекте закона, который обязывал бы нефтяные компании получать необходимую лицензию на экспорт продукции с определенным объемом поставок на российский рынок.