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Новая забастовка водителей автобусов в Башкирии - теперь и в «Башавтотрансе»
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Новая забастовка водителей автобусов в Башкирии - теперь и в «Башавтотрансе»

Сегодня, 13:25ЭкономикаТатьяна МайороваФото: sterlitamakcity.ru
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