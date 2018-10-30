МУЭТ Уфы выплатит энергетикам около 12 млн рублей

Сегодня, 30 октября, стало известно, что Арбитражный суд Башкирии попринял решение о взыскании с МУП «Управление электротранспорта» 11,81 млн за потребленную тепловую энергию в январе текущего года. Решен е принято по иску ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» (ЭСКБ). Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».

Напомним, в августе арбитражный суд Башкирии ввел в МУЭТ на 18 месяцев процедуру внешнего управления. В целом требования конкурсных кредиторов МУЭТ оцениваются в 610 млн руб. Крупнейшими из них являются Банк Москвы (входит в группу ВТБ) с требованиями в размере 155,36 млн руб., УФНС (62 млн руб.) и учредитель предприятия — администрация Уфы (47,3 млн руб.). При этом, банк находится в наиболее выгодном положении, поскольку в нем заложен подвижной состав управления.

Стоимость активов предприятия в ходе процедуры наблюдения была оценена в 965,99 млн руб., в том числе стоимость недвижимости — в 245 млн руб. В комитет кредиторов вошли представители администрации Уфы, Банка Москвы и УФНС.

Для справки

МУЭТ было образовано в конце 2016 года в результате разделения ранее единого управления электротранспорта на транспортное и инфраструктурное предприятия. Предприятие эксплуатирует около 300 единиц трамваев и троллейбусов и несколько автобусов.