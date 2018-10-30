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МУЭТ Уфы выплатит энергетикам около 12 млн рублей
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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МУЭТ Уфы выплатит энергетикам около 12 млн рублей

Сегодня, 17:59ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко
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