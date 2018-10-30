Минфин не хочет вводить в России прогрессивную шкалу налогообложения

По словам чиновника, разрыв в доходах между различными слоями населения создает в российском обществе напряженность. Об этом пишет RNS.

Силуанов признал существенную разницу в уровне доходов между различными социальными классами. Он не отрицает и напряжение, которое уже давно появилось в обществе. Однако повышать налоги для «богатых» глава Минфина РФ не хочет. По его мнению, размеры уже существующих налогов вполне достаточны.

Министр финансов отметил, что «богатые люди — не глупые». Они смогут уйти от уплаты налогов, если посчитают, что последние слишком высокие. Состоятельные граждане просто станут выводить средства за рубеж.

«Плоская» шкала налогообложения в 13% уже устоялась в РФ. К тому же в правительстве решили не менять законы до конца очередного президентского срока Владимира Путина, сообщил Силуанов.