Фонд кино частично приостановил финансовую деятельность

Причиной приостановки финансовой деятельности стало отсутствие у Фонда кино главы. Об этом пишет RNS.

В понедельник представители Фонда кино направили письмо советнику президента РФ по культуре Владимиру Толстому. В документе сказано, что организация была вынуждена приостановить работу в области расходных операций по расчетным счетам. Сейчас у Фонда кино нет исполнительного органа. В итоге структура не может исполнять обязательства в части уплаты налогов и гражданско-правовым договорам.

Ранее исполнительным директором Фонда кино был Антон Малышев. Однако он был освобожден от своих обязанностей еще 17 октября. Нового главу ведомства власти России до сих пор не назначили. Такое же обращение Фонд кино отправил и в российский Минкульт.

Владимир Толстой подтвердил получение письма. Чиновник сказал, что еще не успел ознакомиться с его содержимым.

Источники издания утверждают, что на сегодняшний день в Фонде кино сложилась «патовая ситуация». Для проведения любой финансовой операции требуется две подписи — главного бухгалтера и исполнительного директора. Последний до сих пор не назначен, поэтому сотрудники организации не смогут получить даже зарплату, которая должна быть через несколько дней. То же самое касается уплаты налогов и прочих операций связанных с деньгами.

Несколько недель назад власти России одобрили новый устав Фонда кино. По нему исполнительного директора структуры назначает Кабинет министров РФ. Кандидатуру выдвигает Минкульт.