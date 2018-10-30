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Фонд кино частично приостановил финансовую деятельность
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Фото: Ведомости/PhotoXPress.ru

Фонд кино частично приостановил финансовую деятельность

Сегодня, 16:20Экономика
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