Власти Башкирии изучат внутренний туристический поток

На эти цели из бюджета республики будет выделен один миллион рублей.

Победителю предстоит проанализировать информацию о количестве людей, которые останавливались на республиканских базах отдыха, туристических базах (и т.д.) с 1 января по 31 декабря этого года. Эти данные должны содержать информацию о количестве размещенных лиц, данные о демографическом составе, возрасте, региона, откуда турист приехал в Башкирию. Также победителю предстоит изучить данные, полученные от сервисов геотаргетинга операторов мобильной связи и геолокационных данных социальных сетей Instagram (Инстаграм), Facebook (Фейсбук), ВКонтакте о нахождении в заданных зонах людей, для которых эта зона не является основной. Все эту информацию необходимо обработать с использованием программно-аналитических алгоритмов для точной, объективной и достоверной информации по турпотоку.