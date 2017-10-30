В Башкирии подписали соглашение о финансовом просвещении школьников

Обучение основам финансовой грамотности станет обязательной составной частью учебных планов.

26 октября отделение Национального банка по РБ подписало с министерством образования республики весьма важное соглашение. Его суть заключается в том, что отныне в школах региона педагоги должны будут в обязательном порядке доносить до учеников азы финансовой грамотности.

Грамотный подход

- Банк России уже сегодня ведет активную работу по внедрению этих знаний в учебные программы, например, в рамках обществознания. В Башкирии сегодня уже работают семь базовых школ и еще две пилотные, в которых такая обучающая работа ведется на регулярной основе. Так что наработки у нас есть серьезные, - рассказал Медиакорсети начальник административного отдела отделения Национального банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка России Шамиль Аминов.

По его словам, финансовым просвещением подрастающего поколения местное отделение Нацбанка, в принципе, занимается с 2008 года. Но пока главным образом такая финансово-просветительская деятельность сводилась к встречам представителей Нацбанка и других финансовых учреждений с школьниками, мастер-классам с разъяснением сложных вопросов, обсуждением жизненных ситуаций и лайф-хаков для их удачного разрешения. Но после заключения соглашения уже можно говорить о внедрении актуальных тем в школьные учебные планы по всей республике.

- Знаете, во время встреч с ребятами они порой задают такие вопросы, что в итоге получается практически настоящее обсуждение кейсов на актуальнейшие темы: как защититься от мошенников, как правильно пользоваться пластиковыми картами, как стать удачливым инвестором и т.д., - рассказал Шамиль Аминов.

А что же школы? Как они относятся к такому нововведению?

- Мы видим от такого дополнительного финансового образования только плюсы, тем более, что эти занятия получаются не только полезными, но и интересными, - поделилась мнением с Медиакорсетью завуч по научной работе уфимского лицея №96 Алла Волкова. – Вот, к примеру, наши десятиклассники побывали на экскурсии в музее Национального банка, познакомились с историей финансового дела в республике, смогли задать все интересующие вопросы. Месяц назад была встреча с представителями Нацбанка, а в конце октября - конференция по повышению финансовой грамотности школьников и студентов.

В том, что это жизненно необходимо, уже вряд ли кто-то станет сомневаться. Умение планировать свои расходы сегодня стало обязательным атрибутом современного человека, не желающего однажды попасть в «финансовые затруднения».

Сейчас, помимо Башкирии, пилотное преподавание финансовой грамотности ведется в 71 регионе страны, к концу 2017 года количество пилотных участников увеличится до 500 школ во всех субъектах РФ.

- Учебно-методический комплект «Основы финансовой грамотности» был подготовлен полтора года назад по инициативе Банка России. В него вошли учебник, рабочая тетрадь и методическое пособие для учителя. Комплект одобрен минобрнауки России и рекомендован школам, где начато преподавание финансовой грамотности, - уточнили в пресс-службе Банка России. - При поддержке Банка России в Академии повышения квалификации работников образования Минобрнауки России также организован обучающий курс, который прослушали уже более 300 методистов и тьюторов. В долгосрочной перспективе программы повышения финансовой грамотности предполагается внедрить во всех школах России.

Деньги любят счет

А ведь всего несколько десятилетий назад словосочетание «финансовая грамотность» звучало в основном в стенах экономических вузов. Взрослое поколение страны еще помнит эпоху, когда все рекомендации по управлению личными средствами укладывались в несколько слов. Сейчас же, когда взять кредит ненамного сложнее, чем сходить в магазин, неумение управлять своими тратами чревато серьезными неприятностями.

По данным фонда «Общественное мнение», около 10% жителей страны, в принципе, не считает свои заработки и траты, опираясь лишь на ту сумму, которая в данный момент есть в кошельке. Пара чашек «эспрессо» раз в неделю, незапланированный поход в кафе или в кино с друзьями раз в месяц, внезапное решение обновить гардероб на распродаже – из этих мелочей за год складываются пятизначные суммы.

Между тем, эксперты утверждают, что, не ущемляя себя в удовольствиях, можно сэкономить в год 20-40 тысяч рублей. Для этого нужно научиться грамотно планировать свои доходы и учитывать расходы. Собственно, это и значит уметь вести бюджет. Однако по данным Агентства финансовых исследований, так поступают от силы 42 % россиян. 16 % постоянно откладывают деньги.

Согласно статистике Росстата траты в российских семьях, как правило, распределяются так: 57 % - на продукты, транспорт, ЖКХ, 43 % - на остальные расходы (одежду, мебель, бытовую технику, лекарства, развлечения, иные расходы).

Частой ошибкой, связанной с личным и семейным бюджетом, эксперты называют отсутствие накоплений на непредвиденные расходы. Жизнь, тем не менее, склонна преподносить не всегда приятные сюрпризы, многие из которых связаны с тратами.

- Резервный фонд должен быть у каждого, - настаивают финансисты. Эксперты советуют начать формирование запаса с небольшой суммы – на первое время достаточно направлять на эти цели 5-10 % от ежемесячного дохода. Деньги лучше хранить на депозитарном счете в надежном банке – это позволит не только сохранить средства, но и защитить их от инфляции. При этом выбор банка должен всегда сопровождаться его проверкой – на сайте Банка России есть список банков, участвующих в системе обязательного страхования вкладов, только они имеют право привлекать вклады населения.

Начать планирование специалисты советуют с установки специальных программ на смартфон, позволяющих учитывать и анализировать траты. Их сейчас на рынке уже много, причем в некоторых могут вести учет расходов даже несколько человек, что весьма удобно для семьи. Электронные помощники подскажут, какие траты (как правило, «незаметные») можно сократить, получив через некоторое время, таким образом, солидную экономию.

На сайте ЦБ, посвященном финансовой грамотности, можно подробнее узнать о наиболее распространенных подобных приложениях.

Без документов ты пропал

Сплошь и рядом люди попадают в финансовые затруднения (кредитные ямы, «нет денег до получки» и т.д.) в силу своей беспечности. Однако и финансовая система в виде банков, страховых компаний и других финансовых организаций тоже не всегда работает безупречно.

- Все началось с того, что семь лет назад мы решили сделать дома ремонт. Я работал тогда в госструктуре, получал неплохую зарплату и решился впервые взять кредит в банке – 300 тысяч рублей. Собрал все справки, подал заявку в банк, которую одобрили довольно быстро. При зарплате в 45-50 тысяч рублей платеж по кредиту в размере 9330 рублей на пять лет показался вполне приемлемым. И я успешно справлялся с ним, - рассказал на приеме у специалистов общественной организации по защите потребителей «Финпотребсоюз» уфимец Дмитрий М. - Через год ко мне обратился брат с просьбой взять кредит для него, потому что ему в банке отказали из-за недостаточного стажа работы на новом месте. Общая сумма платежей по кредитам к тому моменту уже достигала 18 тысяч рублей, притом что брат платил свой кредит сам. Потом мне позвонили из банка и предложили получить кредитную карту. Я долго раздумывал над этим предложением и решил, что ничего страшного не будет, если я возьму эту карту и буду ее держать как неприкосновенный запас на случай какого-нибудь форс-мажора. Сегодня я понимаю, что именно это событие и стало началом конца моей «кредитной карьеры». Потом коллега на работе посоветовал мне воспользоваться кредитной картой еще одного банка. Ему нужно было «привести друга», чтобы получить какие-то льготы от банка, а мне вроде как тоже польза – еще одна заначка. Идиллия кончилась, когда я внезапно лишился высокооплачиваемой работы. Покрывать кредиты стало нечем. Чтобы выбраться из долговой ямы, мне потребовались почти два года. Пережитая процедура банкротства со всеми ее прелестями – звонками коллекторов, выяснением отношений с приставами и т.д. – больше не заставит меня ни за что на свете взять кредит.

Другой уфимец Евгений С. пострадал, когда выяснилось, что у него на, казалось бы, погашенном кредитном счете остался долг в 100 рублей, который за полтора года вырос почти до 50 тысяч.

- Ошибки могут быть везде и всегда, и лучший способ уберечься от них – всегда хранить все документы. Принцип простой: выплатили кредит – возьмите в банке справку об этом. И храните как минимум, три года. Более того эта привычка может оказаться очень полезна, если банк, где вы держали вклад, потерял лицензию. Нередко бывает, что нечистоплотные банкиры просто не регистрируют вклады граждан в своей базе данных, поэтому в случае отзыва лицензии, такие вкладчики не получают страховку, - советуют специалисты Национального банка РБ.

К сожалению, тема финансов во многих российских семьях пока не является темой для обсуждения. В итоге подростки, не получив адекватных ответов на вопросы, забивают голову домыслами и заблуждениями, которые могут «аукнуться» во взрослом возрасте.