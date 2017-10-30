Названы самые надежные застройщики Уфы

Федеральное агентство «Маркетинг-Консультант» провело исследование в сфере девелопмента «Узнаваемость застройщиков России – 2017».

Лидерами рейтинга в столице Башкирии стали три строительные компании: ГК «Третий Трест», ГК «Жилстройинвест» и ГК «Госстрой». Именно эти застройщики, согласно проведенному мониторингу, признаны в Уфе самыми надежными и узнаваемыми.

– Группа Компаний «Госстрой» имеет большой опыт работы на рынке жилищного строительства, участниками которого являются как коммерческие структуры, так и городские власти. Миссия нашей компании – повышение уровня доступности качественного жилья для жителей республики. Лидирующие позиции в авторитетных федеральных рейтингах – это еще один показатель того, что на пути к достижению поставленных целей нами выбрана верная стратегия, – комментирует председатель правления ГК «Госстрой» Тимофей Вохмин.